Ryanair: Kmalu bomo edini nizkocenovnik

Predsednik Ryanaira je Michael O'Leary. Foto: Reuters Michael O'Leary je prvi obraz Ryanaira, ki je najbolj znan letalski nizkocenovni prevoznik in po številu potnikov tudi najuspešnejši evropski letalski prevoznik. Irec je opozoril na vse višje operativne stroške za letalske prevoznike, kar ob želji po zagotavljanju nižjih cen letalskih vozovnic pod vprašaj postavlja preživetje takega poslovnega modela.

O'Leary meni, da bo v Evropi Ryanair sčasoma postal edini nizkocenovni ponudnik, današnja tekmeca, kot sta easyjet in WizzAir, pa bosta postala tarči za to, da ju prevzamejo večji prevozniki.

"Podobno se je že zgodilo v ZDA. Tam trg obvladujejo trije veliki prevozniki, prisoten pa je le en nizkocenovnik," pravi O'Leary.

Po oceni predsednika Ryanaira je njihov povprečni strošek na potnika pod 30 evri, v prihodnjih treh ali štirih letih bi se ta strošek lahko povečal le do deset odstotkov.

Za razliko od Ryanaira je easyJet prisoten na večjih letališčih kot so Madrid, London Gatwick, Ženeva in pariški Charles de Gaulle. Foto: Reuters

WizzAir in easyJet možnost prevzema zavračata

Na njegove besede so se že odzvali pri obeh omenjenih letalskih družbah, kjer so možnost prevzema odločno zavrnili. WizzAir je po poslovnem modelu primerljiv z Ryanairom, easyJet pa posluje nekoliko drugače in poskuša večjim prevoznikom delček posla speljati kar z največjih letališč.

Predstavniki easyjeta so se za Reuters odzvali s pojasnilom, da sami sebe ne primerjajo neposredno z Ryanairom in da o lastni prihodnosti ne dvomijo. Prav tako so zavrgli možnost, da bi jih prevzela večja letalska družba.

O'Leary je svoje napovedi podkrepil z mnenjem, da sta tako WizzAir kot Easyjet dejansko srednjecenovna prevoznika in da sta ujeta v tem delu ponudbe letalskih prevozov. "Iz vidika stroškov in cen nam ne bosta konkurenčna," je še napovedal karizmatični O'Leary.

Ryanair čaka novih 51 letal in več kot milijardo evrov dobička

Ryanair je po številu potnikov največji evropski letalski prevoznik. V zadnjih šestih mesecih so zaslužili 1,3 milijarde evrov in s tem postavili svoj rekord za polletno obdobje. Tudi na letni ravni bo družba, ki bo do poletja 2023 prevzela dodatnih 51 letal boeing 737 max, presegla dobiček milijarde evrov. Če bodo cene pogonskih goriv ostale relativno stabilne, pričakuje O'Leary stabilnost rast posla vsaj do leta 2025.