Ukrep proti Rusom? Nemci ugasnili kamere na avtocestah.

Na nemških avtocestah ni več mogoče videti slik z nadzornih kamer, ki so bile do zdaj prosto dostopne in objavljene na internetu. Kot je poročal časnik Hannoversche Allgemeine Zeitung, kamere sicer še vedno delujejo, le da se slika ne prenaša več na internet.

Pristojni v Nemčiji so bili s pojasnili skopi. Uradno so prenos slike z avtocest ugasnili po naročilu ministrstva za promet, in sicer zaradi aktualne krize v Ukrajini. Na cestah se povečujejo aktivnosti, ki so pomembne za varnostno politiko, so pojasnjevali na prometnem ministrstvu.

Nemški mediji predvidevajo, da so sliko z avtocest umaknili iz vojaških razlogov. Te slike bi bile lahko ob morebitnih vojaških premikih dobrodošlo informacijsko orodje za Rusijo.