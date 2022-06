Ronaldu je varnostnik razbil dragocenega bugattija

Nogometni zvezdnik je velik ljubitelj hitrih in prestižnih avtomobilov. Na Majorko, kjer Cristiano Ronaldo počitnikuje s svojim dekletom Georgino Rodriguez in otroki, je zato prepeljal dva svoja avtomobila - bugattija veyrona grand sport vitesse in mercedes-benza razreda G. Fotografi so včeraj ujeli Ronalda med vožnjo približno dva milijona evrov vrednega veyrona, toda že dopoldne je očitno za volan sedel tudi njegov telesni stražar.

Tako so za britanski Daily Mail poročali vsaj očividci, ki so na vzhodu otoka pri kraju Sa Coma videli prometno nesrečo prav tega Ronaldovega veyrona. Ta je zapeljal s ceste, prebil obcestni zid in se poškodovan ustavil. Poškodovan je bil le avtomobil, neimenovani voznik pa naj bi prevzel vso odgovornost in je prizorišče zapustil v Ronaldovem drugem avtomobilu. Policija še raziskuje vse okoliščine prometne nesreče.

Veyron grandsport vitesse je bil ena najbolj ekskluzivnih različic veyrona, ki je nastala na osnovi izvedbe supersport. V primerjavi s klasičnim je imel njegov šestnajstvaljnik več moči in sicer kar 1.200 “konjev”. S tem avtomobilom so nekoč dosegli hitrost 431 kilometrov na uro in postavili takratni svetovni rekord za serijski avtomobil. Izvedba vitesse je avtomobilu dodala premično streho, predstavili pa so ga pred desetimi leti na avtomobilski razstavi v Genevi.