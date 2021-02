Rešitev za klasične motorje? To gorivo bodo izdelovali že kmalu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Porsche in sintetična goriva eFuel

Sintetična goriva bi lahko v prihodnje postala eden izmed alternativnih pogonskih virov avtomobilov, vsaj do zdaj pa med proizvajalci še niso dobila resne potrditve. Porsche jih bo začel testno proizvajati prihodnje leto.

Pri Porscheju so razvoj lastnih sintetičnih goriv sicer napovedali že lani, ob predstavitvi novega porscheja 911 GT3 pa so razkrili še nekaj več podrobnosti o tem projektu. Nemška znamka športnih avtomobilov trenutno prek taycana sicer zelo uspešno vstopa tudi na področje električnih vozil, ki so postala v Evropi za proizvajalce nujna. Sintetična goriva bi ponujala še eno izmed alternativ za prihodnje.

Nemci so sintetična goriva pod oznako eFuel začeli razvijati predvsem kot eno izmed možnosti, da v prihodnje na cestah obdržijo svoje stare avtomobile. Taka goriva pa bi lahko uporabili tudi pri vseh novih modelih s klasičnim motorjem na notranje izgorevanje, in to brez večjih predelav pogona.

Izpusti primerljivi z današnjimi električnimi avtomobili

Glede izpusta CO2, z vidika celotne proizvodnje goriv, bi bila lahko po besedah Franka Walliserja, pri Porscheju podpredsednika za oddelek motošporta in vozil GT, enako "čista" kot zdajšnja električna vozila. Sintetična goriva namreč nimajo stranskih produktov ter tudi znatno manjši izpust majhnih delcev in dušikovih oksidov kot zdajšnja klasična goriva.

Testno proizvodnjo sintetičnih goriv bodo pri Porscheju začeli prihodnje leto.