Renault je nameraval zac poslovno enoto Ampere, ki združuje njihove električne avtomobile, izpeljati javno prodajo in jo usmeriti na delniški trg. Vodstvo Renaulta si je s tem obetalo okrog 10 milijard evrov sredstev. Toda javne prodaje so vedno tvegane in pri Renaultu so se odločili, da razmere na trgu niso prave oziroma da prek javne prodaje ne bi dobili pričakovanih sredstev.

Novodobni renault scenic bo električni športni terenec. Foto: Renault

Razlogov je več; najprej je to splošna ekonomska situacija z višjimi obrestnimi merami, večini znamk se je upočasnila rast prodaje električnih avtomobilov (čeprav je najbolje prodajani avtomobil na trgu prav električni), ostra konkurenca prihaja iz Kitajske. Renault je moral doma v Franciji letos za 10 odstotkov že poceniti električnega megana in se prilagoditi ceni kitajskega tekmeca MG 4.

Luca De Meo, predsednik Renaulta, ostaja pri strategiji električnih vozil in vlogi enote Ampere. Namesto javne prodaje jo bodo financirali sami, po projekcijah pa bo točko preloma dočakala prihodnje leto. Med vlagatelji v Ampere sta tudi Nissan in Mitsubishi, kar velja ne glede na javno prodajo. Nekateri drugi potencialni vlagatelji, kot je proizvajalec čipov Qualcomm, so investicijo pogojevali z javno prodajo. Vodstvo Renaulta je sicer že lani napovedovalo, da ob nezadostnem izkupičku javne prodaje te ne bodo izpeljali.

Renault bo letos na ceste pripeljal dva pomembna električna avtomobila - to bo tako srednje velik športni terenec scenic kot tudi mestni avtomobil renault 5.