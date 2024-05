Reinkarnacija renaulta 5 je ena največjih avtomobilskih novosti v letošnjem letu. Renault je za simpatični mestni avtomobil, ki bo dolg 3,92 metra in bo imel 2,54 metra medosne razdalje, do zdaj razkril vse razen cene.

Vsaj v Franciji so zdaj znane tudi te - s koncem maja bo mogoče tam petko naročiti za 29.490 evrov, bolje opremljeni paket ceno dvigne na 32 tisočakov. Prihodnje leto sledi še osnovna različica z manjšo baterijo, kjer pa bo cena obljubljenih 25 tisoč evrov.

Večja in manjša baterija

Večja baterija ima kapaciteto 52, manjša pa 40 kilovatnih ur (kWh). Oba tipa baterije sta NMC. Večja baterija prinaša tudi zmogljivejši 110-kilovatni elektromotor, pri manjši pa bo moč motorja 70 oziroma 90 kilovatov. Moč polnjenja AC bo do 11 kilovatov, pri polnilnicah DC pa do 100 kilovatov. Povsem osnovna različica hitrega polnjenja DC ne bo ponujala. Po standardu WLTP je doseg ocenjen do 300 oziroma do 400 kilometrov.

Električna petka s subvencijo toliko kot hibridni clio

Cene za Slovenijo še niso znane, so pa francoska izhodišča zagotovo dober pokazatelj. Z upoštevanjem trenutne subvencije bi lahko kupec dobro opremljeno električno petko dobil za okrog 25 tisoč evrov, kolikor danes stane hibridni renault clio.