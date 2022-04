Rekordna prodaja: kupci ponoreli, je "Lambo" še ekskluziven?

Lamborghini je razkril prodajne podatke za letošnje četrtletje in ponosno oznanil, da tako močnih treh mesecev niso imeli še nikoli. Kupcem so dostavili 2.539 avtov, kar je pet odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 31 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2020.

Če bodo nadaljevali v takšnem tempu, bo zlahka padel prodajni rekord iz lanskega leta, ki so ga končali z rekordnimi 8.405 prodanimi avtomobili. Pri Lamborghiniju so za primerjavo razkrili zanimivo informacijo - v prvih treh mesecih so prodali več avtomobilov, kot so v šestnajstih letih izdelali modelov countach.

Polovica prodaje na plečih športnega terenca

"Dobro smo začeli leto, ki bo prineslo nove izzive po svetu. Kljub negotovosti zaradi geopolitičnih razmer, ki niso le globoko skrb vzbujajoče, ampak tudi pomenijo, da je težko dajati kakršnekoli napovedi, lahko računamo na izjemno povpraševanje po vsem svetu. Vsak mesec naročila, ki jih sprejmemo, presežejo našo proizvodnjo. Trenutno jih imamo dovolj, da udobno pokrijemo več kot 12 mesecev proizvodnje. V manj kot letu dni se pripravljamo še na novo stopnjo v zgodbi Lamborghinija, ko gremo proti elektrifikaciji s prihodom novega hibridnega modela V12 leta 2023," je povedal Stephan Winkelmann, izvršni predsednik Lamborghinija.

V prvih treh mesecih so se kupci najpogosteje odločali za model urus. Ta športni terenec je "krivec" za polovico vseh prodanih avtomobilov, drugo polovico pa sta si razdelila aventador in huracan. Tudi kupci so precej enakomerno razdeljeni med celinami. Največ, 40 odstotkov, jih prihaja z območja EMEA (Evropa, Bližnji vzhod in Afrika), 32 odstotkov iz ZDA in 28 odstotkov iz Azije. Praktično na vseh trgih so povečali število prodanih avtov, le v Rusiji ne, kjer so zaradi vojne v Ukrajini prekinili prodajo.