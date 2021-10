Višje od baze pod Everestom: to je najvišji cestni prelaz

Umling La je najvišji prevozni prelaz na svetu, do katerega vodi 86 kilometrov dolga vijugasta cesta, ki se povzpne vse do 5.882 metrov nadmorske višine. Leži v pokrajini Ladak, ki je del širše regije Kašmir, in velja za enega izmed indijskih inženirskih presežkov. Zaradi višine ceste pot odsvetujejo vsem potnikom s pljučnimi in srčnimi težavami, a to ni ustavilo Lamborghinija, da se je do vrha povzpel s svojim urusom.

Cesta je do vrha je v večini primerov makadamska, asfaltirani so le krajši odseki. A pri vožnji navkreber ni težavna le cesta, temveč tudi višinska razlika. Ta ni nevarna le za tiste s srčnimi ali dihalnimi težavami, pri potnikih se lahko pojavi višinska bolezen. Pri večini ljudi ta nastopi zaradi manjše koncentracije kisika v zraku že pri 2.800 metrih, prav tako pa ima lahko na teh višinah težave z delovanjem tudi avtomobili z motorjem na notranje zgorevanje.

Cesto je zgradila vojska, predvsem zaradi lažjega dostopa do regije Ladak, ki je že vrsto let jabolko spora med Indijo, Pakistanom in Kitajsko. Cesta večinoma makadamska

Na vrhu prelaza Umling La na nadmorski višini 5.882 je v zraku 40 odstotkov manj kisika kot na nadmorski višini nič metrov. Zaradi tega se poveča srčni utrip, gibanje je oteženo, povrhu vsega pa niti vožnja do vrha ni mačji kašelj. Makadamska cesta je lepo vzdrževana, brez večjih lukenj ali neravnin. Tudi širina ceste ni težavna, zato lahko do vrha pride praktično vsak štirikolesno gnani avtomobil.

Še največjo nevarnost, poleg pomanjkanja kisika, predstavlja spremenljivo vreme. Do vrha se čez nešteto zavojev in serpentin vzpenja 86 kilometrov dolga pot, ki povezuje vasi Chimsumle in Demchok. Kot pravijo obiskovalci, se je treba na pot dobro pripraviti, saj med vzponom ni nobene civilizacije, torej ni trgovin s spominki in trgovin, kjer bi se lahko potnik okrepčal. Obenem je treba biti previden pri vzponu, da se potniki na pot ne odpravijo s polnim trebuhom. Zaradi vzpenjanja in zavojev marsikoga hitro obide slabost.

Zaradi vojaške napetosti vožnja civilistom ni dovoljena

Čeprav fotografije z vrha kažejo prijetno podobo, pa so realne razmere drugačne. Zaradi visoke nadmorske višine je mrzlo, nenehno piha in tudi ob sončnem dnevu ni tam nič kaj toplo. A tudi če ste pripravljeni na težke razmere in imete pravi avto, kot je recimo Lamborghinijev urus, ni nujno, da boste prišli do vrha. Turisti morajo dobiti dovoljenje za vožnjo do vrha, dovolilnice pa izdaja vojska. V primeru prevelikega števila popotnikov vojska preprosto preneha izdajati dovoljenja.

Cesto je zgradila ravno vojska, ki je potrebovala lažji in hitrejši dostop do Demchoka. Ta regija je predmet ozemeljskih sporov med Indijo, Pakistanom in Kitajsko vse od leta 1947. Ladak se včasih označuje tudi kot Mali Tibet, zaradi vse bolj zaostrenih razmer pa civilistom danes pravzaprav niti ne pustijo vzpona na Umling La. Pri Lamborghiniju pa so v znak odlične prodaje svojih avtomobilov v Indiji opravili vzpon in pokazali, kakšna osupljiva cesta vodi do vrha.

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini