Rekord Tesle: Model 3 premagal celotni BMW

Tesla je s težko pričakovanim električnim modelom 3 pred dobrim letom najprej zabredla v pravi proizvodni pekel, zdaj pa že postaja eden najbolj vročih avtov in se dokazuje kot prodajni uspeh. Tesla jih je le avgusta v ZDA prodala 17.800.

Na poti proti 100 tisoč prodanim modelom 3

Tesla je avgusta v ZDA postavila nov prodajni rekord priključnih avtomobilov. Samo v tem mesecu so prodali 17.800 modelov 3. To je bilo še več od prejšnjega julijskega rekorda s 14.250 prodanimi vozili. Do konca avgusta je Tesla v ZDA prodala skoraj 56 tisoč modelov 3. V ZDA je do zdaj letni rekord prodaje električnih vozil držal Nissan, ki je leta 2014 prodal 30.200 leafov.

Tesla bi lahko ob takem ritmu proizvodnje in prodaje letos na ceste poslala novih 100 tisoč modelov 3. Iz vidika tradicionalnih avtomobilskih proizvajalcev, ki šele uvajajo svoje električne programe in se ubadajo s težavami izpolnjevanja kvot oziroma povpraševanja kupcev, so te številke zelo zgovorne.

V enem mesecu Američanom prodali več modelov 3 kot BMW vseh svojih avtov

Avgusta je Tesla v ZDA, ki velja za enega ključnih trgov za premium avtomobile, samo z modelom 3 presegla celotno prodajo znamke BMW. Nemci so avgusta prodali 14.450 svojih avtomobilov, torej tudi tistih s klasičnim motorjem z notranjim izgorevanjem.

Tesla je po predstavitvi modela 3 zanj dobila več kot 400 tisoč rezervacij, šele zdaj pa bodo počasi začeli avtomobil dobavljati tudi naročnikom izven ZDA. Prihodnje leto bo model 3 predvidoma prvič pripeljal tudi v Evropo in Slovenijo.