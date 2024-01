Razkritje tedna: Porsche po 30 letih spet veliko tvega #foto

Skica zadka novega macana. Foto: Porsche Porsche si je do zdaj že večkrat upal stopiti iz okvirjev, ki so jih nekoč risali predvsem izključno športni avtomobili. Ti so znamki prinesli slavo, veljavo in tradicijo, prodajno pa Porsche zgolj z modeli 911 ne bi mogel preživeti.

Zato so leta 2003 pogumno stopili med športne terence, in čeprav so mnogi cayennu napovedovali klavrn konec, je to zdaj ključen prodajni adut znamke iz Stuttgarta. Enako kot cayenne je pomemben tudi manjši macan. V drugi generaciji zdaj čaka povsem električnega naslednika in tako bo taycan, edini namenski električni porsche, dobil novo družbo.

Porsche je lani prodal 87 tisoč cayennov in enako število macanov. Za modele 911 so našli 50 tisoč in za električne taycane 40 tisoč kupcev.

Električni macan med testiranjem v Skandinaviji. Foto: Porsche

Skupni razvoj z Audijem, platforma PPE bo 800-voltna

Macana so napovedali že leta 2019. Prihod na ceste je upočasnil razvoj potrebne platforme, ki jo je Porsche pripravljal skupaj z Audijem. Gre za 800-voltni sistem platforme z imenom PPE, s katero bodo poleg macana zdaj izdelovali tudi audija Q6 e-tron. Kaj vse bo ta platforma omogočala v praksi, bomo spoznali na cesti. Jasno je, da bo moč polnjenja na ustreznih polnilnicah znašala do 270 kilovatov.

Kaj obeta električni macan?

Za avtomobil bodo uporabili nove elektromotorje, ki jih za Audi in Porsche izdeluje tovarna v madžarskem Gyoru. Moč pogona bo znašala do 450 kilovatov, ob tem pa bo imel voznik na voljo še do tisoč njutonmetrov navora. Kapaciteta baterije bo 95 kilovatnih ur (neto), kar po standardih WLTP prinaša dosege več kot 500 kilometrov. Polnjenje od 10 do 80 odstotkov bo (spet na pravi polnilnici) končano v manj kot 22 minutah.

Čeprav bo električen, bo macan sledil vsemu tistemu, kar kupci pričakujejo od znamke Porsche. To je najprej vozniška dinamika, prilagodljivo podvozje, zračno vzmetenje, prvič bo na voljo tudi štirikolesno krmiljenje. Oblikovno se v notranjosti električni macan ne bo bistveno razlikoval od klasičnih porschejev, kar velja tudi že za taycana.

Po 3,5 milijona testnih kilometrov je čas za razkritje

Porsche je v zadnjih mesecih opravil še zadnja testiranja predserijskih modelov. Vozili so ga pri –30 stopinjah Celzija v Skandinaviji, enako tudi pri temperaturi do 50 stopinj Celzija v Dolini smrti v Kaliforniji, ZDA. Vsi prototipni macani so med razvojem opravili 3,5 milijona testnih kilometrov na stezi in javnih cestah.

Foto: Porsche

Foto: Porsche