Razkritje Porscheja: eden ključnih SUV-jev le še električni #foto

Kot smo napovedovali, bo Porsche novega macana izdelal na namenski električni 800-voltni platformi. Porsche bo prvič uporabil novo platformo PPE. Moč pogonov bo znašala vse do 470 kilovatov (640 konjev), uporabna kapaciteta baterije pa znaša 95 kilovatnih ur. Porsche je do zdaj izdelal več kot 800 tisoč bencinsko in dizelsko gnanih macanov in električnega naslednika čaka prav gotovo zanimiv pohod na avtomobilski trg. Zaradi kibernetske varnosti klasični macan za Evropo ne bo več mogoč, bodo pa obstoječega bencinskega še izdelovali za trge, kot je ZDA.

Nekaj poudarkov novega macana:

Na voljo bo v različicah macan 4 (400 konjev) in macan turbo (630 konjev).

Macan bo dolg 4,7 metra, širok bo 1,93 metra, medosje pa znaša 2,89 metra. V primerjavi s predhodnikom je 10,3 centimetra daljši, 1,5 centimetra širši in dva milimetra nižji.

Poganjala ga bosta dva elektromotorja. Sprednji je Boschev, zadnji pa Porschejev. Za razliko od sestrskega porsche taycana pri macanu na zadnji osi ni dvostopenjskega menjalnika.

Na 800-voltnih polnilnicah bo moč polnjenja lahko do 270 kilovatov, na klasičnih polnilnicah AC pa do 11 kilovatov.

Prtljažni prostor znaša 540 litrov, dodatno pa so poskrbeli še za dodatni prtljažnik v sprednjem delu avtomobila. Ta ima prostornino 84 litrov. V primerjavi s prejšnjim macanom je prostornina prtljažnika večja za 136 litrov.

Zanimiv je položaj sedenja potnikov. Voznik in sovoznik bosta sedela do 2,8 centimetra nižje kot v predhodniku, potniki zadaj pa 1,5 centimetra nižje.

Novost macana je tudi možnost štirikolesnega krmiljenja, avtomobil je opremljen tudi s štirikolesnim pogonom.

Macani bodo imeli zračno vzmetenje, ob tem pa še elektronski sistem za nadzor prilagodljivosti blaženja.

Osnovna cena za macana bo znašala okrog 80 tisoč evrov.

