Razkrit ponoči: priljubljeni SUV le še z digitalnimi "gumbi" #foto

Hyundai razkriva četrto generacijo tucsona, svojega globalno najuspešnejšega športnega terenca. V zadnjih 16 letih so jih prodali več kot sedem milijonov, od tega v Evropi 1,4 milijona. Še naprej ga bodo izdelovali tudi v tovarni v čeških Nošovicah, kjer nastajajo tucsoni že od druge generacije naprej in to potrjuje Hyundaijeve ambicije na evropskem trgu športnih terencev.

Novi tucson je dolg 4,5 metra, širok je 1,86 in visok 1,65 metra. Medosna razdalja znaša 2,68 metra. To pomeni, da je v dolžino pridobil dva, v širino pa poldrugi centimeter. Medosje je zdaj za centimeter daljše. To zagotavlja 2,6 centimetra dodatnega prostora za noge v drugi vrsti.

Prostornina prtljažnika bo znašala vsaj od 616 do 1.725 litrov (podrti zadnji sedeži).

SUV, ki zna “skriti” svoje sprednje žaromete in dnevna svetila

Oblikovno so Korejci naredili občutno drugačen avtomobil in novi tucson tudi iz tega vidika s starim nima skoraj nič skupnega. Sprednji del zaznamujejo skriti žarometi (po Hyundaijevi terminologiji Parametric Hidden Lights), ki se v primeru ugasnjenega vozila zlijejo skupaj z masko motorja. Luči LED so v ospredju tudi zadaj, kjer svetilna linija poteka prek celotne širine avtomobila. To je tudi prvi hyundai, ki brisalec zadnjega stekla skriva pod spojler.

Zadek tucsona z lučmi LED in agresivnim odbijačem z difuzorjem. Foto: Hyundai

Nova zasnova notranjosti za Hyundai, ki je na sredinski konzoli zdaj povsem digitalna. Foto: Hyundai

V digitalno enoto so skrili tudi gumbe za klimatsko napravo

V notranjosti je postal tucson skrajno digitalno usmerjen. To je zasluga novega 10,25-palčnega zaslona na sredinski konzoli. Ta je postavljen pokončno in zato tudi nižje kot do zdaj. V digitalno enoto so pri Hyundaiju prestavili tudi skoraj vse fizične gumbe, torej tudi tiste za klimatsko napravo.

Tako je sredinski del vozila precej bolj minimalističen in ima manj gumbov kot do zdaj. Dodatno ima voznik pred seboj možnost tudi 10,25-palčnih digitalnih merilnikov.

Skrb za dobro počutje potnikov zadaj

Za večje udobje med potovanjem omenimo naprednejši sistem prezračevanja notranjosti (dodatne odprtine, tako posredne kot neposredne) in možnost izklopa zadnjih zvočnikov, če bi potniki na zadnji klopi med vožnjo radi zadremali.

Potniki zadaj imajo na voljo dodatnih 2,6 centimetra prostora za noge, kar velja za vse pogonske različice. Tudi za priključno hibridno, pri kateri so baterije spravili prav pod zadnje sedeže.

Od predhodnika je novi tucson daljši za dva centimetra, medosje so podaljšali za centimeter. Foto: Hyundai

Blagi hibrid tako z bencinskim kot dizelskim osnovnim motorjem

Tucson bo sicer ponujal izbiro tako bencinskih motorjev, 48-voltnega hibridnega pogona in priključnega hibrida.

Hibridni pogon sestavljata 1,6-litrski bencinski T-GDI (moč 150 ali 180 “konjev”) ali dizelski motor CRDi (136 “konjev”), temu pa so dodali 44,2-kilovatni elektromotor in baterijo s kapaciteto 1,49 kilovatne ure. Povezan je s šeststopenjskim ali sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom, moč pa se bo prenašala na sprednji ali na vsa štiri kolesa.

S sistemsko močjo 230 “konjev” bo to za zdaj najbolj zmogljiv pogon novega tucsona. Več podrobnosti o priključnem hibridu (sistemska moč do 265 “konjev”) bodo Korejci še predstavili.

Tucsoni že letos tudi v Sloveniji

Hyundai bo namreč na trg najprej poslal tucsone z bencinskim, dizelskim in hibridnim pogonom. Naslednje leto sledita še priključno hibridna različica in športna izvedenka z opremo N Line.

Novi tucson bo predvidoma že letos zapeljal tudi na slovenske ceste, kjer prav tako velja za enega najuspešnejših modelov svojega razreda.