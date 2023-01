Razkrit ponoči: taki bodo peugeoti po letu 2026 #foto

Peugeot inception je na oder v Las Vegasu pripeljal kot veliko futuristično vozilo, ki je skladno s Peugeotovo tradicijo tudi oblikovano sila pompozno, dinamično in vpadljivo.

To je koncept, ki napoveduje predvsem Peugeotovo prihodnost znotraj koncerna Stellantis. Do leta 2030 bo Peugeot v Evropi nudili le še polno električne avtomobile, v ZDA bo njihov delež takrat predvidoma 50-odstoten.

Koncept ima dva elektromotorja in baterijo s kapaciteto 100 kilovatnih ur. Foto: zajem zaslona

Danes “divji” koncept, po letu 2026 bo del serijskih peugeotov

To sta na odru povedala Stellantisov predsednik Carlos Tavares in Linda Jackson, ki je kot izvršna direktorica Peugeota predstavila futuristični koncept. Njegovo bistvo je v prehodu na namenske električne platforme, ki omogočajo povsem drugačen in bistveno bolj napreden izkoristek avtomobila tako v tehnološkem kot prostorskem smislu.

Nekatere konkurenčne znamke so na to pot že krenile, Peugeot - očitno kot vodilna Stellantisova avtomobilska znamka na tem področju - tako prihodnost napoveduje po letu 2026.

Napoved avtomobilov z namenskih električnih platform

Stellantis danes za svoje električne avtomobile še nima namenskih električnih platform. Vsi obstoječi električni modeli pri Peugeotu (in ostalih znamkah) so le predelani klasični avtomobili, katere so razvijali okrog motorja z notranjim izgorevanjem. Tak avtomobil zato iz vidika energijske učinkovitosti, tehnologije in prostorskega izkoristka nudi še dokaj malo prednosti - če seveda izvzamemo osnovni elektromotor in z njim povezano vožnjo.

Izjemno vpadljiv zadek koncepta. Kakšen bo vpliv na prihodnje serijske peugeote? Foto: zajem zaslona

Tak nizek in širok zaslon bo očitno postal del Peugeotove notranjosti. Foto: zajem zaslona

@Peugeot Inception Concept previews next generation of EVs hitting the roads 2026.#CES2023 pic.twitter.com/qwuZcmhb0h — Lei Xing邢磊 (@leixing77) January 5, 2023

Stellantis pa bo že čez dve leti predstavil tri nove tehnološke platforme (STLA brain, STLA smartcockpit, STLA autodrive) in obenem tudi nove štiri platforme za električna vozila (STLA small, STLA medium, STLA large in STLA frame). Do konca desetletja bodo imeli pet velikih tovarn za baterije, tri tudi v Evropi (Nemčija, Italija in Francija).

“Steer-by-wire”, velika baterija, prostornost …

In nazaj h konceptu inception. Ima dva elektromotorja, baterijo s kapaciteto 100 kilovatnih ur in napovedanim dosegom vse do 800 kilometrov.

Ena izmed tehnoloških novosti bo digitalizirani volanski sistem “steer-by-wire” (elektronski sistem namesto mehanske volanske letve), temu primeren je tudi nov koncept volanskega “obroča” - ta se imenuje hypersquare - pa nov nizek zaslon prek celotne širine avtomobila. Jacksonova je nakazala tudi na nove prijeme pri barvi, skrbi za maso, prav tako prostornost v vozilu.

Ta ne bo več le prevozno sredstvo, temveč s tehnološkimi novostmi tudi novo družbeno okolje.

Danes koncept, čez štiri ali pet let del serijskega avtomobila.