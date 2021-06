Razkrit ponoči: to je novi japonski premijski SUV #foto

Glavni zunanji oblikovalski element je sprednji vretenasti zračnik motorja, ki ostaja eden ključnih zaščitnih znakov Lexusove znamke. Foto: Lexus Lexus v Evropi še vedno ostaja nišna avtomobilska premijska znamka, ki pa je prav po zaslugi modela NX uspela dobiti krog novih kupcev. Predstavili so ga leta 2014 in v teh sedmih letih so jih v Evropi prodali 170 tisoč. Zdaj z novo generacijo oblikovno in tehnološko postavlja novo izhodišče za Lexusovo prisotnost na avtomobilskem trgu, sicer največja novost pa je prvi priključni hibrid te znamke.

Osnovni namen avtomobila je nedvomno ciljati na kupce, ki iščejo nekoliko bolj poseben in tudi voznikom bolj prilagojen športni terenec. Avtomobil, podkrepljen z značilno japonsko filozofijo, cilja tudi na voznikova čutila, na dojemanje vožnje in celovitost vozila.

Nekoliko daljši, širši in višji, a osnovni DNA ostaja enak

Dimenzijske razlike v primerjavi s predhodnikom niso skrajne, a vendarle: daljši in širši je za dva centimetra, višji za pet centimetrov, medosno razdaljo so povečali za tri centimetre. Razširili so koloteke, podaljšali so sprednji, skrajšali pa zadnji previs. NX je torej postal večji, dimenzijska razmerja pa so ostala podobna kot do zdaj in tako se osnovni DNA vozila ni izdatneje spremenil.

Glavni zunanji oblikovalski element je sprednji vretenasti zračnik motorja, ki ostaja eden ključnih zaščitnih znakov Lexusove znamke. Pri NX so ga postavili nekoliko bolj pokonci, kar je v skladu tudi z nekoliko daljšim pokrovom motorja, že omenjenimi širšimi koloteki in blatniki za 20-palčna kolesa. Zadaj ima NX luči v obliki črke L, ki se razprostirajo prek celotne širine avtomobila.

Daljši in širši je za dva centimetra, višji za pet centimetrov, medosno razdaljo so povečali za tri centimetre. Foto: Lexus

Vozniku posvečen prostor z zaslonom, ki je lahko velik do 14 palcev. Foto: Lexus

Odpiranje vrat kar z gumbom

Pri zasnovanju voznikovega prostora so bili pri Lexusu zvesti načelu koncepta Tazuna, kar v japonščini označuje nadzor jezdeca nad konjem. Želeno izhodišče je intuitivni nadzor voznika nad avtomobilom, ki bi moral imeti “oči ves čas na cesti, roke pa ves čas na volanskem obroču oziroma želenih gumbih”. Na volan so tako namestili nadzorna polja, ki jih je mogoče prilagoditi voznikovim željam in se posvetili kar najlažjemu dostopanju prstov do pomembnejših stikal.

Novost je gumb na vratih, s katerim jih je mogoče enostavneje odpreti. Na voljo je kar 64 različnih barvnih odtenkov notranje osvetlitve. Pri Lexusu obljubljajo tudi hitrejše in tišje elektronsko odpiranje oziroma zapiranje zadnjih prtljažnih vrat.

Digitalni zaslon velik vse do 14 palcev

Japonci so v NX vgradili tudi nov večpredstavnostni sistem, kjer obljubljajo - iz vidika odzivnosti, hitrosti in funkcionalnosti - primerljivost s tablicami. Standardna oprema vključuje 9,8-palčni zaslon, tega pa je mogoče dobiti tudi v 14-palčni različici. Hitrost osrednje procesne enote so povečali za 3,6-krat. Vmesnik Car Play bo na voljo tudi brezžično, Android Auto pa ob uporabi kabla USB.

Foto: Lexus

Foto: Lexus

Klasični samopolnilni in priključni hibrid: pri obeh (lahko) tudi štirikolesni pogon

Novi NX bo v Evropi na voljo v dveh različicah in z dvema pogonoma. Model z oznako 350h je klasični samopolnilni hibrid, 450h+ pa je priključni hibrid. Pri obeh za klasični del pogona skrbi štirivaljni bencinski 2,5-litrski motor, za prenos moči pa skrbi samodejni menjalnik s hibirdnim planetnim gonilom.

Klasični hibrid ima sistemsko moč 178 kilovatov (242 “konjev”), priključna različica pa 225 kilovatov (306 “konjev”). Ta ima z dodatnim elektromotorjem tudi štirikolesni pogon, pri klasičnem hibridu pa bo mogoče imeti tudi pogon le na sprednji par koles.

O novem priključnem hibridu še tole: kapaciteta litij-ionske baterije je dobrih 18 kilovatnih ur, kar zagotavlja doseg z enim polnjenjem do 63 kilometrov. V praksi bo sicer električnih kilometrov še več, saj po izpraznjenju baterije svoje opravi samopolnilni hibridni pogon. Zgolj na elektriko lahko NX vozi s hitrostjo do 135 kilometrov na uro. Kljub večji bateriji prostornina tega ni nič manjša kot pri klasični hibridni različici. Pod dnom prtljažnika je še 21-litrski prostor za shranjevanje polnilnih kablov.



Pri klasičnem hibridu so po zagotovilih Lexusa z uvedbo četrte generacije hibridnega pogona za 22 odstotkov več moči. Ta znaša do 242 “konjev”, pospešek do 100 kilometrov na uro pa znaša 7,7 sekunde. S pogonom na sprednji ali vsa štiri kolesa bo lahko klasični hibridni NX vlekel prikolico z maso do 1,5 tone.

Foto: Lexus

Foto: Lexus

Foto: Lexus

Foto: Lexus

Foto: Lexus

Foto: Lexus