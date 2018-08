Razkrit: Nov izjemen bugatti za šest milijonov evrov #foto

Bugatti je na osnovi chirona izdelal nov model divo, ki je usmerjen bolj k vozniškim užitkom in tudi uporabi na dirkališčih. Vseh 40 primerkov so kljub vrtoglavi ceni okrog šest milijonov evrov že prodali.

"Sreča ni za ovinkom, sreča je v ovinku. Novi divo je izdelan za ovinke," je ob razkritju novega avtomobila dejal Stephan Winkelmann, predsednik Bugattija. Izdelali so superšportni avtomobil, ki navdušuje s svojimi linijami in zmogljivostmi. Ustvarjen je bil za najbogatejše avtomobilske zbiratelje in tudi užitkarje za volanom. Izdelali bodo 40 primerkov diva. Vsak med njimi bo stal pet milijonov evrov (davki niso všteti) in prav nič presenetljivo ni, da so Francozi že vse avtomobile uspeli prodati.

Po kom so poimenovali avtomobil?



Albert Divo je bil najprej vojaški pilot v 1. svetovni vojni, ki je pozneje postal eden najboljših avtomobilskih dirkačev. Francoz je z bugattijem type 35 dvakrat slavil (1928 in 1929) na slavni italijanski dirki Targa Florio na Siciliji,

Albert Divo za volanom bugattija po zmagi na dirki Targa Florio. Foto: Bugatti

Vse je usmerjeno proti izdatnejši vozni dinamiki

Divo je dejansko nadgradnja luksuznega in superšportnega chirona. V primerjavi z njim ima manjšo maso, večji podtlak in vzvojno čvrstost in obljublja boljše vozne lastnosti. Veliko boljša je celotna aerodinamika in da je v primerjavi s chironom namenjen bolj agresivni vožnji po dirkališčih, nakazujejo tudi njegove ostrejše zunanje linije.

V primerjavi s chironom je divo precej bolj podoben dirkalnemu vozilu. Navsezadnje je zadnji spojler širok kar 1,8 metra oziroma 23 odstotkov več kot pri chironu.

Krog na stezi v Nardu je divo odpeljal osem sekund hitreje od chirona. Motor ostaja enak, to je osemlitrski W16, ki zmore izjemnih 1.480 'konjev'. Najvišja hitrost je elektronsko omejena na 380 kilometrov na uro.

