Sodba slovenskih voznikov: raje elektriko kot hibrida #foto

Hyundai ioniq ponuja s tremi različnimi pogoni in vsak med njimi ima določene prednosti in pomanjkljivosti. Vsak med njimi lahko nagovarja posamezen tip voznika.

Hyundai ioniq ponuja s tremi različnimi pogoni in vsak med njimi ima določene prednosti in pomanjkljivosti. Vsak med njimi lahko nagovarja posamezen tip voznika. Foto: Gregor Pavšič

Hyundai je električnega ioniqa opremil s tretjino večjo baterijo. Ta tako ni več le cenejši od enakega vozila s priključno hibridnim pogonom, temveč ponuja tudi izboljšano vsakodnevno uporabnost in doseg do 300 kilometrov. Za vsakega priključnega hibrida bodo predvidoma prodali dva električna, kar vsaj pri Hyundaiu kaže na izbor kupcev v smeri elektrike, ne pa (kompromisnega) hibridnega pogona. Ključne pri izbiri pogona so sicer navade vsakega kupca.

Hyundai z ioniqom ponuja enega od najbolj zanimivih avtomobilov na trgu. To so tri različice, ki so na zunaj skoraj enake, poganja pa jih klasični hibridni, priključni hibridni in povsem električni pogon. Kupec ioniqa torej glede na lastne potrebe izbere pogon, ostane pa lahko pri istem modelu. Ob prenovi je ključna novost za tretjino večja baterija pri električnem ioniqu, ki ga bo zdaj mogoče peljati do 300 kilometrov brez vmesnega polnjenja. Ker je tudi cenovno zelo konkurenčen priključnemu hibridu, bo razmerje po mnenju uvoznika 1 : 2 v korist električnega ioniqa.

Baterija v ioniqu ima zdaj kapaciteto 38 kilovatnih ur, kar lahko zagotovi doseg prek 300 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič Bil je že energijski prvak, zdaj še bistveno večji doseg

Kljub razmeroma majhni zmogljivosti baterije (do zdaj 28 kilovatnih ur), je bil ioniq do zdaj med najbolj priljubljenimi modeli kupcev električnih avtomobilov. Če bi jih iz Koreje v Slovenijo prišlo še več, bi bile bistveno boljše tudi prodajne številke.

Ioniq je namreč prostorsko zelo zgleden avtomobil s petvratno karoserijsko zasnovo, ki je že od prihoda na trg blestel tudi na področju energijske učinkovitosti. Tudi na primerjalnem testu PRIMA električnih avtomobilov se je izkazal z občutno najmanjšo porabo energije.

S podpovprečno zmogljivostjo baterije je imel zato lahko soliden doseg, zdaj pa bo z občutno večjo zmogljivostjo 38 kilovatnih ur (kWh) iz vidika dosega odpravil še nekaj ovir. Kljub ne povsem napolnjeni bateriji je doseg (resda izračunan na podlagi zadnjega režima vožnje) znašal več kot 300 kilometrov.

Zunanje spremembe so malenkostne. Ioniq je dobil drugačno masko motorja, vidne so tudi aktivne lopute za zrak. Foto: Gregor Pavšič

Primerjava električnega in priključno hibridnega ioniqa:

Električni Priključno hibridni Moč ben. motorja: / 77,2 kW (1,6 GDI) Moč elektromotorja: 100 kW 44,5 kW Baterija: 38,3 kWh 8,9 kWh Doseg (WLTP): 311 km 63 km Moč polnjenja (AC): do 7,2 kW do 3,3 kW Menjalnik: 1-st., reduktor z diferencialom 6-st., robotizirani z dvojno sklopko Najvišja hitrost: 165 km 178 km/h Pospešek do 100 km/h: 9,9 s Prtljažnik: 357-1.417 l 341-1.401 l Masa: 1.602-1.650 kg 1.570-1.625 kg Vleka: / do 750 kg (z zavorami)

Kateri pogon bi izbrali? Električni pogon 40,00% +

Priključno hibridni 60,00% +

Klasični hibridni 0,00% +

Priključni hibrid ali polna elektrika? Vsak pogon ima svoje prednosti.

Priključni hibrid se na drugi strani zdi kot precej bolj varna in bolj udobna možnost. Zmogljivost baterije je sicer le slabih devet kWh in na elektriko se je po uradnih podatkih mogoče peljati do 60 kilometrov. To lahko zadošča za vožnjo od doma do službe in nazaj, nato pa se baterija doma ponoči spet napolni z zelo poceni elektriko. Ko je treba na daljšo pot, priskoči na pomoč 1,6-litrski bencinski motor. Težav z dosegom in polnjenjem baterije v tem primeru ni.

Kdor bi se dnevno vozil dlje, bi bil bolj zadovoljen z električnim pogonom. Ta v praksi lahko zdaj zagotavlja od 250 do 300 kilometrov dosega. Kdor bi ga polnil doma, bo tako lahko vzdrževal visoko raven napolnjenost baterije.

Pri daljših poteh bo pomemben podatek čas polnjenja do 80-odstotne napolnjenosti baterije. Realno bi ga bilo treba polniti od 30 do 40 minut. Pol ure pa je navadno že čas, ki ga popoldne preživimo ob obisku nakupovalnega središča (in koriščenja njegove polnilnice).

Kaj pa klasični hibrid? Prednost je v večjem prtljažniku in nižji masi.



Ioniqov klasični hibridni pogon sestavljata bencinski 1,6-litrski motor GDI (77,2 kW) in 32-kilovatni elektromotor. Zmogljivost baterije znaša 1,56 kWh. Na elektriko se bo torej mogoče peljati zelo malo. Prednost hibridnega pogona pa je v precej večjem prtljažnem prostoru (99 litrov več kot pri električnem, 115 litrov več kot pri priključnem hibridu) in tudi znatno manjši masi vozila (157 kilogramov lažji od električnega).

Nekoliko izboljšan sredinski digitalni zaslon, sicer pa je bil ioniq že do zdaj v notranjosti zelo kakovosten. Foto: Gregor Pavšič

Velik (resda nekoliko plitek) prtljažnik in petvratna zasnova prinašata veliko mero vsakodnevne uporabnosti. Foto: Gregor Pavšič

Električni ioniq je cenejši od priključno hibridnega

Če ne bi upoštevali popusta uvoznika (uradno se sicer imenuje Hyundaijeva subvencija), bi bil električni ioniq celo cenejši od priključno hibridnega. Električni namreč z najvišjim paketom opreme stane 41.500 evrov, kar upoštevaje subvencijo 7.500 evrov pomeni nakupno ceno 34 tisoč evrov. Priključno hibridni stane 39 tisoč evrov, subvencija Eko sklada pa za ta tip pogona znaša le dva tisočaka. Cena je torej 37 tisočakov, skupaj z omenjenim popustom uvoznika pa torej 35 tisoč evrov.

To so sicer cene za najvišji paket opreme. Upoštevajoč vse subvencije (in popuste) bi bilo mogoče električnega ioniqa dobiti že za 29.400 evrov, priključno hibridnega pa za 29.450 evrov. Dolgoročno bo električni zagotavljal tudi precej nižje pogonske stroške.

Zanimiv je sicer srednji paket premium, ki bi z upoštevano subvencijo postavil ceno električnega ioniq pri 31.500 evrih (priključni hibrid 32 tisoč evrov) in to je zagotovo tudi cenovna napoved konkurenčnosti novemu Volkswagnovemu ID.3. Meja 30 tisočakov bo očitno postala pomembna prelomna pri elektrificiranih avtomobilih. Tik pod to mejo se je na primer znašla tudi naša testna hibridna toyota corolla.

Kdor ima prikolico, naj izbere hibrida!



Ena od ključnih razlik med vsemi tremi pogonskimi različicami je v zmožnosti vleke prikolice. Električni ioniq te možnosti sploh ne ponuja (enako tudi drugi primerljivi avtomobili), s priključnim hibridom pa bo mogoče vleči do 750 kilogramov tovora (ob zavorah na prikolici).

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič