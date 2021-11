Rabljena vozila: nič ne uide očem strokovnjakov

Oglasno sporočilo

Nakup rabljenega avtomobila je svojevrsten dogodek za vsakega kupca, in ker postajajo rabljeni avtomobili vedno bolj privlačni, vedno več kupcev posega ravno po njih. A za razliko od novega je rabljen avtomobil ravno to, rabljen. Kar lahko pomeni, da v sebi skriva kakšno skrivnost, na katero kupec ni bil opozorjen, s časom pa lahko to prinese veliko težav.

Kako torej kupiti varno in preverjeno vozilo, da z njim ne bodo kasneje težave, ki kupcu kvarijo zadovoljstvo? Skrite napake in nobenega pravega sogovornika lahko pomenijo le težave. Torej, vprašanji, kaj sem kupil in ali je nakup vreden denarja, sta povsem na mestu.

POTRJENA VRHUNSKA IZKUŠNJA V SLOVENIJI Če iščete vrhunsko ohranjeno rabljeno vozilo, ste pri Porsche Inter Auto na pravem mestu, da sprejmete najboljšo odločitev. Preverite aktualno zalogo: Volkswagen

Audi

Škoda

SEAT

CUPRA Potrebujete pomoč? Preglejte ponudbo ali jih pokličite na tel. 041 392 204.

Zato je najbolj pošteno, da kupec kupi preverjeno vozilo, in ker pri Porsche Inter Autu poznajo svoj posel najbolje, kupcem zagotavljajo pregleden nakup, brez fige v žepu, saj igrajo "z odprtimi kartami". Zavedajo se namreč, da moramo kupcu predati brezhibno rabljeno vozilo, ki je deležno posebnega natančnega pregleda.

Kupec mora dobiti v roke tehnično ustrezno in varno vozilo.

Strogi standardi veljajo za vsa vozila.

Naj bo notranjost ali zunanjost, motor ali podvozje, nič ne uide natančnemu pregledu.

Pregled poteka v treh stopnjah, zato so vsaka podrobnost, zamenjava ali popravilo, še dodatno pregledani.

Pri Porscheju ničesar ne skrivamo in zato kupcu predamo le pregledano vozilo.

Tako gre vsako vozilo skozi 250 vnaprej določenih kontrolnih točk Das WeltAuto, te pa skrbno izberejo strokovnjaki, ki poznajo delovanje vozila in njegovo uporabo.

"Vsak avtomobil, tudi če še ni kupljen, pregledamo. Če najdemo kakšno pomanjkljivost, jo dokumentiramo in odpravimo. Torej, odpravimo napako ali zamenjamo sestavni del, če je ta seveda preveč izrabljen," je povedal Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil.

Prvem pregledu potem sledi drugi, ki jo opravlja menedžer kakovosti. Ta išče še dodatne rešitve za odpravo napak in tudi načrtuje celotne postopke. Nato sledi še tretji pregled, kjer opravijo vse potrebno, da vidijo, ali so bile napake odpravljene oziroma v kakšni meri, in avtomobil je potem pripravljen za objavo za prodajo.

VIDEOPREGLED − popolna novost v Sloveniji

Strokovnjaki pri Porsche Inter Auto pa opravijo še popolno novost, ki kupcem še bolj nazorno pokaže dejansko stanje vozila: snemanje vseh elementov avtomobila z videokamero. S tem si kupec interaktivno lahko ogleda želeno vozilo in se še lažje odloči za nakup.

"S toliko dodatnimi pregledi nam res težko kaj uide, saj se ti na 250 točkah tudi dejansko opravijo. A če stranka kljub temu po nakupu še ni povsem zadovoljna, skupaj najdemo ustrezno rešitev, in po potrebi še del, ki je predmet dvoma kupca, zamenjamo. Zato lahko trdim, da pri nas ne kupujejo mačka v žaklju," dodaja Rok Florjanc.

Posamezni korak traja približno pol ure, lahko pa tudi dlje. Najpomembnejši je ravno tretji pregled, kajti tam se dejansko vse opravi, od samega začetka, s tem se ukvarjata dva cenilca, ko eden pregleduje mehaniko, do videza vozila.

Vse te točke torej skrbno pregledajo. Delo pa obsega od elektrike v vozilu pa vse do podvozja. To je še toliko bolj pomembno za varno in udobno vožnjo ter za to, da kupec dobi v roke tehnično ustrezno ter varno vozilo, kar mu pri Porsche Inter Autu tudi zagotavljamo. Strokovnjaki ne pozabijo niti na prtljažnik, kjer lahko s časom pride do poškodb zaradi prevoza prtljage, streha vozila in motorni pokrov pa sta večji površini, ki sta tudi izpostavljeni zunanjim vremenskim dejavnikom in stanju na cesti.

Motorni prostor in sam motor sta tudi pomembna dela vsakega avtomobila, saj veliko povesta o dozdajšnjem vzdrževanju in uporabi vozila, oboje mora biti primerno standardom matične avtomobilske tovarne, ki veljajo za vsa vozila, pri Porsche Inter Autu pa to tudi natančno preverimo in zabeležimo vsako morebitno napako ali podrobnost.

Le tako se lahko vzpostavi in zgradi medsebojno zaupanje med kupcem in prodajalcem, Porsche Inter Auto pa k ustrezni obravnavi vozila zavezujejo tudi visokokakovostna vozila naših znamk. Z zelo natančnim pregledom vseh pomembnih sklopov vozila lahko zagotovimo, da stranka ob nakupu rabljenega vozila prejme tehnično in optično odlično pripravljeno vozilo.

Pet razlogov za nakup vozila pri Porsche Inter Auto

Osem dni za vračilo ali zamenjavo vozila

EKSKLUZIVNO V SLOVENIJI omogočajo, da vozilo, če z njim ne bi bili zadovoljni, vrnete ali zamenjate v osmih dneh.

Porschejevo jamstvo RV Plus – jamstvo brez omejitve kilometrov

Ob nakupu se odločite za sklenitev vrhunskega Porschejevega jamstva RV Plus, ki krije stroške dragih popravil, brez vaše udeležbe in brez omejitve kilometrov. To je aktualno najboljša ponudba, če iščete jamstvo rabljena vozila.

Natančnih 250 kontrolnih točk

Pri Porsche Inter Auto za vsako rabljeno vozilo opravijo zahtevni tehnični pregled 250 točk. Tako lahko zagotovijo, da stranka ob nakupu rabljenega vozila prejme tehnično in optično odlično pripravljeno vozilo. Porsche rabljena vozila − za varen občutek s programom Das WeltAuto.

Do 700 evrov popusta ob nakupu

Ob izbranih rabljenih vozilih prejmete dodatni popust v višini do 700 evrov, do katerega je leasingojemalec upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu/kreditu ali operativnem leasingu in zavarovanju pod pogoji akcije RV BON.

Bon za servis do 100 evrov

Ob izbranih rabljenih vozilih prejmete bon za servis v vrednosti do 100 evrov, tako si boste zagotovili vrhunsko opravljene servisne storitve.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO, D. O. O.