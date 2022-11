Rabljena vozila do deset tisoč evrov – ta trenutek najboljša izbira v Sloveniji

Oglasno sporočilo

Rabljeni avtomobili akcija – kako do najboljšega rabljenega avtomobila po odlični ceni? Za vas smo preverili, katere avtomobile lahko ta trenutek na slovenskem trgu kupite za deset tisoč evrov in seveda tudi pri katerem trgovcu se jih najbolj izplača kupiti.

Vrhunske dodatne ugodnosti, kakovostno svetovanje, prijazen odnos in razumna cena: to je seveda le nekaj podrobnosti, ki se jih še kako zavedajo pri Porsche Inter Auto na portalu porscheinterauto.net. Vodilni trgovec z rabljenimi vozili Porsche Inter Auto v sklopu ponudbe OutletCars zagotavlja dodatne prednosti, kot so znižana ugodnejša cena, spletni nakup in podpis pogodbe, videopredstavitev vozila, garancija osem dni za vračilo/zamenjavo, preverjanje 250 kontrolnih točk, dodatni popusti ob financiranju in servisni bon do sto evrov. (1)

Ravno zato lahko kupec pri vseh spodnjih vozilih pričakuje veliko, popolnoma preverljivo zgodovino in odlično ohranjenost z vsemi drugimi podrobnostmi za v celoti transparenten nakup. Pri nakupu pri podjetju pa kupec dobi še jamstvo. In predvsem pregledan avtomobil.

TOP 5 RABLJENIH VOZIL DO DESET TISOČ EVROV!

Kaj torej lahko kupec dobi za deset tisoč evrov? Na portalu porscheinterauto.net so rabljeni in tehnično preverjeni avtomobili zbrani na enem mestu. Zelo veliko, a bolj kot končna cena si kupec na tem portalu lahko pomaga z drugačnim "orodjem". Enostavno si izbere višino mesečnega obroka, ki je še primerno njegovemu finančnemu stanju. Pri višini obroka med 100 in 200 evri pa v ponudbi najdemo naslednja vozila.

1. Volkswagen Up! Move up 1.0, letnik 2019, odlično ohranjen

Volkswagen Up zaloga – Up je najmanjši Volkswagen in je namenjen predvsem praktični mestni vožnji v vseh razmerah. Prevoženih ima le 101.343 kilometrov in je letnik 2019, kar pomeni, da predstavlja zares odličen nakup. Avto je odlično ohranjen, prvi lastnik s potrjeno servisno zgodovino – znana je celotna servisna zgodovina. Varčen bencinski motor je več kot dovolj zmogljiv. Pohvali se lahko z bogato opremo, sistemom start/stop, električnim pomikom sprednjih stekel, sprednjimi dnevnimi LED-lučmi, senzorjem za dež, klimatsko napravo …

2. Škoda Rapid Ambition 1.6 TDI, letnik 2017, odlično ohranjen

Škoda Rapid zaloga – Rapid je zanesljiv in izjemno praktičen avtomobil, ki se znajde na vseh poteh. Odlično ohranjen – znana celotna zgodovina vozila, avto je od 1. lastnika, letnik 2017. Avto je bil kupljen v Sloveniji in ves čas tudi redno servisiran na servisu, vozilo ima vse rezervne ključe. Prevoženih ima 193.006 kilometrov, dizelski motor 1.6 TDI z močjo 85 kW in 116 KM vas bo navdušil predvsem z nižjimi stroški vzdrževanja in porabe. Med opremo boste našli tempomat, usnjen multifunkcijski volan, meglenki spredaj in zadaj, avtomatsko klimatsko napravo in še mnogo več.

3. Volkswagen Golf 1.4 TSI Comfortline, letnik 2015, odlično ohranjen

Volkswagen Golf zaloga – Golf je verjetno eden izmed najbolj prepoznavnih vozil na svetu. Tokrat vam predstavljamo odlično ohranjen Volkswagen Golf z opremo Comfortline, letnik 2015 z zmogljivim motorjem1.4 TSI z močjo 90 kW in 123 KM – varčen motor z majhno porabo. Vozilo ima vse rezervne ključe, avto je kupljen v Sloveniji. Med dodatno opremo najdete aktivni tempomat, parkirne senzorje, večfunkcijski trikrak usnjen volan, radio Composition Media in še več.

4. Volkswagen Touran Highline 1.6 TDI, letnik 2015, odlično ohranjen

Volkswagen Touran zaloga – Touran predstavlja odlično izbiro za tiste, ki potrebujejo veliko praktičnosti in prostora za udobno in varno vožnjo. Zares odlično ohranjeno vozilo – kot novo, letnik 2015. Redno servisirano na servisu – znana celotna zgodovina vozila. Strokovno pregledano vozilo, navdušeni boste tudi nad 1.6 TDI dizelskim motorjem s 77 kW in 105 KM, varčnim motorjem in majhno porabo. Bogata oprema Highline zajema avtomatsko klimatsko napravo, gretje sedežev, električna ogledala, aktivni parkirni asistent …

5. Škoda Octavia Combi 2.0 TDI Ambition DSG, letnik 2014, odlično ohranjen

Škoda Octavia zaloga – Octavia je eden izmed najpomembnejših modelov znamke Škoda. Predstavljamo vam odlično ohranjen avto, redno servisiran, kupljen v Sloveniji, z majhnimi stroški vzdrževanja in registracije. Vozilo ima vse rezervne ključe. Notranjost vozila je res vrhunsko ohranjena. Letnik 2014, zelo zmogljiv 2.0 TDI varčen dizelski motor s 110 kW in 150 KM v povezavi z avtomatskim DSG-menjalnikom. Oprema: paket Simply Clever, aluminijasta platišča 17'', avtomatska klimatska naprava, tempomat, parkirni sistem. Čeprav ta primerek nekoliko presega mejo deset tisoč evrov, vseeno predstavlja naravnost odličen nakup.

Katere so prednosti nakupa pri Porsche Inter Auto?

Natančna videopredstavitev tehničnega stanja,

garancija za vračilo/zamenjavo v osmih dneh,

preizkus 250 kontrolnih točk,

vrhunsko Porsche jamstvo RV Plus,

do 700 evrov popusta ob financiranju,

do sto evrov servisnega bona.

