"Puristi" se zgražajo, podjetja si manejo roke #foto

Pri Scanii so med prvimi storili koraj naprej in v svoj tovornjak vgradili baterijski paket, ki omogoča do 60 kilometrov vožnje izključno na električni način. Vozili smo njihov tovornjak P320 z baterijskim paketom z zmogljivostjo 90 kilovatnih ur ter možnostjo polnjenja do 200 kilovatov, med vožnjo pa smo bili navdušeni predvsem nad hibridnim delovanjem dizelsko-električne pogonske kombinacije.

Pri Scanii so ubrali zelo podobno pot, kot so jo dodobra že vpeljali avtomobilski proizvajalci. Ne le v smislu hibridnega pogona, ki predstavlja most med običajnimi motorji na notranje zgorevanje in polno elektrifikacijo, temveč tudi pri zunanji podobi tovornjaka P320. O tem, da gre za priključni hibrid, pričata le dve oznaki hybrid na boku, dobro skrita polnilna vtičnica in dva baterijska paketa ob straneh, kjer sta ponavadi vgrajena rezervoarja za gorivo. Le najbolj pozorni vozniki bodo opazili, da gre za pogonsko drugačen tovornjak.

Na elektriko, ko je to potrebno

Tovornjake od nekdaj spremlja glasen ropot dizelskega motorja in močne vibracije, ki se seveda prenašajo tudi v potniško kabino. Ko smo sedli na sovoznikov sedež, se ob prižigu motorja ni zgodilo nič. Na armaturni plošči so se prižgale lučke, merilniki so delovali in radio je začel igrati. Tudi ko je moj voznik speljal, se je slišalo samo igranje radia. Čuden občutek, ko se tako gromozanski tovornjak naokoli premika v popolni tišini. Od zunaj se sliši le šum vetra in pnevmatik.

Po nekaj kilometrih se prižge devetlitrski vrstni petvaljni dizel, a to le zaradi močnejšega pritiska voznika na plin. Končno se v notranjosti zasliši tudi prepoznaven dizelski motor. Ta sicer hitro ugasne, vrtljaji motorja se spustijo na 500 in kljub hitrosti 80 kilometrov na uro dizelski motor deluje v prostem teku. Za pogon je skrbel 130-kilovatni elektromotor, ki je dovolj močan za vzdrževanje hitrosti tudi pri avtocestnih hitrostih. Pri vožnji navzgor ali močnejšem pritisku na plin se prižge tudi običajni motor.

Polnjenje baterijskega paketa je mogoče s hitrostjo do 200 kilovatov. Baterija se tako lahko v celoti napolni v 45 minutah. Foto: Gašper Pirman

Na elektriko v mestih

Baterija z zmogljivostjo 90 kilovatnih ur je nameščena v dveh baterijskih paketih, na vsaki strani kamiona je po en paket. Na levi strani Baterije so skrite v boku, na levi strani je še manjši 200-litrski rezervoar goriva. Foto: Gašper Pirman je nameščen še manjši, 200-litrski rezervoar goriva. Na levi strani je tudi priključek za polnjenje baterij. Sami sicer nismo poskusili s polnjenjem in preverili, ali se baterije polnijo z obljubljeno hitrostjo do 200 kilovatov, saj je v Sloveniji le nekaj takih priključkov, ki bodo omogočali tako hitro polnjenje. V tujini postajajo takšne hitrosti že stalnica, kot so nam pojasnili pri Scanii, pa tudi podjetja, ki upravljajo z velikimi dobaviteljskimi centri, že vgrajujejo ultra hitra polnilna mesta za polnjenje tovornjakovih baterij. Elektrifikacija v večjih mestih je vse pomembnejša, tudi tovornjaki pa morajo slediti zahtevam ljudi.

In ravno to je največja prednost priključnega hibrida P320. Za Slovenijo ta rešitev še ni nujno potrebna, saj nimamo milijonskih mest in mestna središča še niso zaprta za promet (razen nekaj izjem). V tujini je namreč vse bolj omejena dostava v večjih mestih, v nekaterih prestolnicah pa je dostava po novem dovoljena izključno električnim vozilom. Tako so zdaj tovornjaki tovor dostavili do distribucijskega centra ob robu mesta, od tam naprej pa so to opravljali z dodatnimi električnimi dostavniki. S priključno-hibridnim P320 zdaj odpade ta dodaten korak, saj z različnimi načini vožnje lahko voznik prihrani električno energijo in tovor dostavi neposredno do naročnikov. Ker je v električnem načinu praktično neslišen, pa je možna tudi nočna dostava.

Trije načini za različne zahteve voznika

Voznik tako lahko izbira med tremi voznimi programi. Prvi je vožnja na izključno električno energijo, če je baterija dovolj polna. V našem primeru smo imeli pri 94 odstotkih napolnjenosti baterije 45 kilometrov dosega, WLTP pravi, da bi moral P320 prevoziti do 60 kilometrov na električno energijo. Tako kot pri običajnih avtomobilih je tudi tukaj na voljo program za varčevanje energije, kjer dizelski motor deluje skupaj z elektromotorjem, a pri vožnji se ne zmanjšuje kapaciteta napolnjenosti baterije. Tretji program je na voljo za polnjenje baterije med vožnjo, takrat je poraba goriva višja, a če voznik potrebuje električno energijo za konec poti, jo lahko tako pridobi kar med samo vožnjo. Ko smo zaključili naš testni krog od Ljubljane do Domžal, Lukovice in nazaj do Dolgega mostu s skoraj polno naloženim tovornjakov (15,8 tone), smo se vrnili s 87-odstotno napolnjenostjo baterije in 41 kilometri električnega dosega. Hibridni način je med vožnjo po avtocesti z maksimalno učinkovitostjo skrbel za čim nižjo porabo, Scania pa je dala velik poudarek tudi na regeneraciji zavorne energije.

Voznik ima na voljo tri vozne profile, ki vsak na svoj način skrbi za upravljanje z električno energijo. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman