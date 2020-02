Prvič uradno: VW za golfa napoveduje najčistejši dizel do zdaj

Volkswagen s prvo fotografijo napoveduje novega golfa v različici GTD, ki bo dobil iz vidika izpustov NOx precej čistejši dizelski motor TDI. Tega ocenjujejo kot najzmogljivejši in najbolj čisti dizelski motor do zdaj v golfu.

Volkswagen je novo generacijo golfa predstavil že lani jeseni, zdaj pa bodo na avtomobilskem salonu v Ženevi razkrili še njegovo različico GTD. Ponaša se z najmočnejšim in najčistejšim dizelskim motorjem, kar so jih kadarkoli vgradili v golfa. To so dosegli po zaslugi dvojnega odmerjanja čiščenja prek sistema selektivne katalitične redukcije (SCR) in tekočine AdBlue.

Dolga tradicija golfov z oznako GTD

Pri Volkswagnu tako obljubljajo, v primerjavi s predhodnikom, precej nižje izpuste NOx. Ta motor TDI ocenjujejo kot enega od najčistejših motorjev na notranje izgorevanje na svetu.

Tehnični podatki o zmogljivostih štirivaljnega dizelskega motorja za zdaj še niso na voljo.

Volkswagen je sicer prvega golfa z oznako GTD, ki je označeval najbolj zmogljivo različico z dizelskim motorjem, predstavil že leta 1982.

Video - prva vožnja volkswagen golfa osme generacije

Video - novi VW golf pod drobnogledom, tri dobre, dve slabi plati