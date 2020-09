Prvič razkrili notranjost vozila z motorji iz Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški start-up Lordstown je razkril notranjost svojega prvega vozila, to je električnega poltovornjaka s kolesnimi motorji iz Slovenije.

V soboto smo pisali o slovenski družbi Elaphe, ki je prejela 4,2 milijona evrov naložbenih sredstev za nadaljnji razvoj sistema motorjev, vgrajenih neposredno v kolesa električnih avtomobilov. Prvi serijski avtomobil s sistemom Elapheja bo poltovornjak lordstown endurance iz ZDA.

Lordstown Motors je nastala na osnovi sodelovanja z zagonskimpodjetjem Workhorse (proizvajalec priključnikh hibridov) in nakupom nekdanje tovarne koncerna General Motors v Ohiu.

Foto: Lordstown

Tovarno so predelali za proizvodnjo električnih vozil in tam zdaj začenjajo s postopkom izdelave prvih vozil. Po zagotovilih predsednika družbe Steva Burnsa so zanj prejeli 40 tisoč prednaročil.

Američani so zdaj prvič razkrili notranjost svojega električnega poltovornjaka. Zaznamuje ga kombinacija klasičnih analognih gumbov in širšega digitalnega zaslona, podobnega tistim v novodobnih mercedes-benzih.

Endurance bo imel po testnem ciklu EPA doseg prek 400 kilometrov, prostora bo imel za pet ljudi , sistemsko moč do 600 “konjev” in zmožnost vleke do 3,4 tone mase.

Foto: Lordstown

Foto: Lordstown