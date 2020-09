4,2 milijona evrov za slovenski start-up: to je njihov produkt

Elaphe razvija novo zasnovo avtomobilov. Če so električni pogoni odpravili klasične motorje z notranjim zgorevanjem in zaradi svoje bistveno manjše kompleksnosti omogočili drugačno gradnjo avtomobilov ter več prostora v notranjosti, želijo Slovenci še korak naprej. Iz prostora v sprednjem ali zadnjem delu avtomobila želijo odpraviti elektromotorje in jih preseliti neposredno v kolesa. Razvili so tudi že komercialno delujoč in modularno prilagodljiv lasten sistem tovrstne rešitve. Tega je mogoče vgraditi v avtomobile različnih znamk in konceptov, s tem pa se proizvajalci izognejo visokim razvojnim stroškom tovrstne lastne rešitve.

Gorazd Lampič, predsednik Elapheja. Foto: Elaphe

"Novo partnerstvo bo okrepilo naš položaj tako v Evropski uniji kot tudi globalno. Obenem bo partnerstvo skupaj z naložbo pospešilo naše pogovore z avtomobilskimi proizvajalci. To bo omogočilo dodatno nadgradnjo naše tehnološke platforme, ki bo lahko še bolj prilagojena željam končnih kupcev. Partnerstvo z ekosistemom EIT InnoEnergy nam ponuja tako komercialne kot tehnološke možnosti za napredek," je sklenitev partnerstva ocenil Gorazd Lampič, predsednik Elapheja.

Ta družba je razvila že dvajset patentiranih kolesnih elektromotorjev, ki so jih preizkusili v 50 različnih električnih ali priključno hibridnih avtomobilih. Obstoječa platforma omogoča moč posameznega kolesnega motorja do 200 kilovatov in do 100 njutonmetrov na kilogram navora. Elaphe ob tem proizvajalcem omogoča, da uporabijo svoje lastne dele zavor, podvozja, obes in podobno.

Kolesni elektromotorji so sicer rešitev, ki jih svojim avtomobilom namenja tudi hrvaški Rimac Automobili. Tudi njihov električni superšportnik concept 2 ima štiri elektromotorje in tako dosega optimalen nadzor razporejanja navora.

Video - kako s pomočjo kolesnih elektromotorjev naredi "tankovski" obrat

Že drugo leto na ceste poltovornjak s kolesnimi motorji

Po različnih marketinških raziskavah se bo potencialni trg za kolesne motorje z 1,6 milijarde evrov v letu 2025 do leta 2030 povečal že na 12 milijard evrov. Več proizvajalcev preizkuša tovrstne sisteme pogona, ki bodo omogočili bolj usmerjeno delovanje navora in tudi boljši izkoristek celotnega prostora v avtomobilu.

Eden prvih serijskih avtomobilov s takim sistemom pogona bo poltovornjak ameriškega zagonskega podjetja Lordstown Motors iz Ohia, ki je tovarno v Lordstownu kupil od koncerna General Motors. Njihov električni poltovornjak endurance je po zagotovilih proizvajalca prejel 40 tisoč prednaročil in bo prva serijska vozila kupcem dostavil že prihodnje leto.

Elektromotor se skriva v posameznem kolesu. Foto: Elaphe

Elaphe na AMZS Centru varne vožnje že dalj časa testira BMW X6 z lastnimi kolesnimi elektromotorji. Foto: Elaphe