Prvi ni bil uspešen, zdaj drugi resnejši poizkus #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Honda za zdaj na trgu električnih vozil v Evropi skoraj ni prisotna. Izjema je le malček honda e, ki pa jih na cesti skorajda ni mogoče videti. Večji potencial bi lahko imel kompaktni športni terenec, ki za zdaj nosi oznako e:Ny1. Honda ga je izdelala na posebni električni platformi. Napovedujejo 150-kilovatni elektromotor v sprednjem delu avtomobila, baterijo s kapaciteto 68 kilovatnih ur in hitrostjo polnjenja od 20 do 80 odstotkov v 45 minutah. Uradni doseg po WLTP znaša do 412 kilometrov.

Več tehničnih podrobnosti pri Hondi, kjer obljubljajo veliko prostora in udobja v notranjosti vozila, še niso razkrili.

Honda bo letos predstavila tudi novo generacijo svojega najbolje prodajanega modela, to je športni terenec CR-V. Ta bo imel štiri centimetre daljše medosje in 18 odstotkov večji prtljažnik, obljubljajo pri Hondi. Za pogon bo skrbel samopolnilni hibridni pogon, prvič pa tudi priključno hibridni. Električni doseg bo znašal do 82 kilometrov.

Jeseni nato prihaja še novi hibridni model ZR-V, ki bo dopolnil ponudbo med modeloma CR-V in HR-V.

Fotografije - honda CR-V:

Foto: Honda

Foto: Honda

Foto: Honda

Fotografije - Honda e:Ny1

Foto: Honda

Foto: Honda

Foto: Honda