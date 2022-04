Promet v Sloveniji: tako so na vprašanja odgovorile stranke

Na spletni vprašalnik je odgovorilo deset strank (navedene so po vrstnem redu pošiljanja odgovorov): Slovenska demokratska stranka (SDS), Socialni demokrati (SD), Resni.ca, Levica, Nova Slovenija - Krščanski demokrati (NSi), Slovenska nacionalna stranka (SNS), Gibanje Svoboda, Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo (L'BP), Lista Marjana Šarca (LMŠ) in Piratska stranka Slovenije (Pirati).

"Politične stranke, ki so odgovorile na naša vprašanja, so v veliki meri izrazile naklonjenost večini naših pobud, zato upamo, da si bodo, če jim bodo volivke in volivci zaupali dovolj glasov, v svojem mandatu vodenja države tudi v resnici prizadevale za njihovo uresničitev. Zavedamo se, da izzivi trajnostne mobilnosti sicer presegajo štiriletni mandat nove sestave državnega zbora in vlade, vseeno pa pričakujemo, da se politika vsaj zaveže k njihovemu udejanjanju oziroma vsaj začne z akcijskimi načrti, ki bodo izpolnjeni v prihodnjih letih," je povedal Andrej Brglez, predsednik AMZS.

Tako so na vprašanja odgovorile politične stranke:

Več kot polovica političnih strank na vprašalnik ni odgovorila

AMZS odgovore političnih strank predstavlja s pomočjo infografik, pri čemer za vprašanja, pri katerih so morale stranke vpisati svoj predlog rešitev, dodaja opisni komentar. Brglez upa, da bodo ti odgovori in stališča volivkam in volivcem pomagali pri oblikovanju odločitve, komu 24. aprila 2022 nameniti svoj glas. Predsednik AMZS ob tem dodaja, da je pomenljiv tudi podatek, da več kot polovica strank, ki si želijo naklonjenosti volivcev, na vprašalnik ni odgovorila, čeprav je mobilnost tema, ki je pomembna za vsakega državljana – tako za dojenčka, ko ga starši odpeljejo iz porodnišnice, do zrelih let, ko si želimo, da bi čim dlje ostali mobilni.

"V AMZS ob spremljanju predvolilnega dogajanja ocenjujemo, da se marsikatere politične stranke niso izneverile tradiciji – znova smo priča pravi eksploziji mnogih bolj ali manj neuresničljivih obljub in zatekanja v rabo privlačnih besed, od trajnostne mobilnosti, razogljičenja družbe, dostopne mobilnosti za vse do deljene pa električne mobilnosti in podobno, pri čemer pa so le redke stranke v svojih kampanjah bolj konkretno spregovorile o tem, kako in s kašnimi ukrepi nameravajo ustvariti pogoje, ki bodo pripeljali do uresničitve teh ciljev. Prav tako so se tem temam doslej praviloma izognila predvolilna soočenja. Kar je zanimivo in nerazumljivo – glede na to, da imamo v državi dveh milijonov ljudi 1,2 milijona avtomobilov, vozniki pa smo za državno blagajno eden najbolj zanesljivih in koristnih virov."