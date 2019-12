Pritisk na lastnike? Lastni stranki so prodali konkurenčno teslo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvesta stranka znamke Infiniti iz Kanade je od svojega trgovca te znamke želela električni avtomobil. Ker Infiniti tega nima, so mu namesto tega uredili prodajo tesle model 3 in predajo celo fotografirali v lastnem salonu. So s tem predvsem izvršili pritisk na vodstvo Infinitija?

Infiniti je prestižna avtomobilska znamka v lasti Nissana, ki sicer velja za enega pionirjev električnih avtomobilov nove dobe. Kljub temu pa tehnologija še ni prišla do Infinitijevih avtomobilov, saj Japonci uporabo elektromotorja napovedujejo šele za leto 2021.

Predaja tesle v salonu Infinitija

Infinitijev salon v kanadskem Sherbrooku je obiskal tamkajšnji župan Steve Lussier, ki velja za njihovo stalno stranko in tokrat je povpraševal po električnem avtomobilu. Lastnega avtomobila mu niso mogli prodati, zato pa so mu uredili nakup tesle model 3 in predajo vozil celo uredili v lastnem, torej Infinitijevem salonu.

Predstavniki salona so županu čestitali in predajo tesle opisali kot vmesno rešitev do prvih Infinitijevih električnih avtomobilov.

Župan Steve Lussier za volanom tesle model 3. Foto: Infiniti de Sherbrooke