Konec dilem? Cene električnega avta proti bencinskemu SUV.

Smiselnost nakupa električnega avtomobila je odvisna od tega, ali ima lastnik na voljo domačo vtičnico za nočno polnjenje in ali se vsakodnevno vozi dovolj. Električni avtomobil ima sicer višjo maloprodajno ceno, vseeno pa so lahko lastniški stroški tudi nižji kot pri primerljivih vozilih s klasičnimi motorji.

Po večini držav EU se je letos prodaja električnih avtomobilov povečala, v Sloveniji pa prodaja letos za zdaj celo nekoliko stagnira. To se sicer lahko hitro spremeni s prihodom novih modelov in teh bo na pretek. Skupni imenovalec vseh pa so še vedno visoke začetne cene. Tematike so se nedavno lotile tudi evropske potrošniške organizacije. Po njihovih izračunih pade največje breme na prvega lastnika električnega avtomobila, a že v letu ali dveh bodo lastniški stroški tudi realno že lahko primerljivi z bencinskimi avtomobili.

Nissan proda več qashqaijev kot leafov, zanimiva pa je primerjava njunih predvidenih lastniških stroškov. Foto: Gašper Pirman

Zanimiv je primer dveh Nissanovih avtomobilov, ki oba nista več najmlajša in sta zato oba deležna tudi kar opaznega popusta. To sta električni leaf in qashqai, ki je trenutno na koncu obstoječe generacije. Kot kaže spodnja tabela, ima električni avtomobil dražje zavarovanje (to se računa na osnovi redne maloprodajne cene), zato pa so precej cenejši servisi in kajpak pogonska energija.

To velja za primer, ko bi voznik polnil doma in bi mu tudi doseg baterije zadoščal za kar najbolj redno izogibanje dragih avtocestnih polnilnic. Kljub temu predvideni strošek dva evra na 100 kilometrov že predstavlja “miks” uporabe različnih polnilnic, saj je lahko “domačih” sto kilometrov tudi za polovico cenejše.

Primerjava stroškov nissana leafa in nissana qashqaia (5 let oz. 150 tisoč km):

Nissan Leaf 40 kWh Nissan Qashqai N-connecta N-connecta 160 DCT 1.3 Cena po ceniku 38.000 € 27.320 € Cena s popusti in suvbencijo 28.090 € 24.090 € Obvezno in kasko zavarovanje 3.559 € 2.886 € Stroški energije 3.000 € 11.466 € Stroški servisov (5 let/150.000km) 413 € 1.100 € 35.062 € 39.542 €

* strošek na sto kilometrov (2 EUR za leafa, 7,6 EUR za qashqai)

Da je lastništvo električnega avtomobila smotrno, mora biti lastnik odvisen predvsem od domače električne polnilnice oziroma vtičnice. Foto: Gašper Pirman

Skriti adut je dolgoročno financiranje prek Eko sklada

Kupci avtomobilov sicer še vedno posegajo tudi po gotovinskem plačilu, ali pa izkoriščajo le kratkotrajna financiranja v manjšem obsegu. Večkrat smo pisali tudi o nizki obrestni meri financiranja prek Eko sklada, ki ob dolgoročnem financiranju (na primer na osem let) prek nekaj odstotnih točk nižje obrestne mere precej izenači cene električnega in klasičnega avtomobila.

To smo pokazali na primeru volkswagna ID.3 in volkswagna golfa (2.0 TDI DSG), podobno je tudi pri Citroenovih C4 in e-C4. Tu je primerjava najbolj neposredna, saj sta to enaka avtomobila z enako opremo, drugačen je le pogon. Električni je za okrog 15 tisočakov dražji.

Kdor nima domače vtičnice, naj se raje obrne stran

Osnovno izhodišče torej ostaja polnjenje doma, ki vsaj za zdaj prinaša še zelo poceni elektriko. Nekoč v prihodnje, ko bo država zaznala večji upad iz naslova trošarin pri gorivih, bo morda drugače. Domače polnjenje prinaša ne le cenejšo energijo, temveč tudi odpravlja skrbi s polnjenjem. Kdor ponoči med spanjem v baterijo spravi za več kot 200 kilometrov elektrike, bo imel v povprečju več kot dovolj energije za potrebe naslednjega dneva. Drugi pogoj ostaja večja količina prevoženih kilometrov, da ta cenejša pogonska energija pride do izraza.