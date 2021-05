Evropa cveti, Slovenija stagnira: težave tudi za državo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji in Evropi

Tesla je v Sloveniji do konca aprila registrirala 95 modelov 3, ki je za zdaj prepričljivo najbolje prodajani električni avtomobil na trgu.

Prodaja električnih avtomobilov je letos le malenkostno narasla in tržni delež teh vozil precej zaostaja za vodilnimi državami v Evropi. Še slabše je s prodajo priključnih hibridov, oboji pa so pomembni za izpolnjevanje obvez Slovenije pri zniževanju izpustov v prometnem sektorju. Iščemo vzroke, zakaj tržni delež baterijskih vozil v Sloveniji ni višji.

Citroen je novega C4 izdelal tudi v električni različici. Do konca aprila so jih v Sloveniji registrirali šest. Foto: Gašper Pirman Trend na evropskih trgih je jasen. Lani so električna vozila na svetovnem trgu predstavljala 4,2-odstotni delež, predlani še komaj 2,5 odstotka. Le osem držav je imelo delež novih električnih avtomobilov večji kot 10 odstotkov, lani je to mejo preseglo že 13 različnih držav.

V prvem četrtletju je letos prodaja novih avtomobilov v Evropi narasla za slab odstotek, prodaja priključnih avtomobilov (električni, priključni hibridi) pa - oboje v primerjavi z enakim obdobjem v 2020 - pa je narasla za 97 odstotkov. Skupno so jih v treh mesecih prodali 452 tisoč, kar je bilo 14,7 odstotka trga.

Prodaja električnih avtomobilov (202 tisoč vozil) je narasla za 54 odstotkov, prodaja priključnih hibridov za 154 odstotkov (250 tisoč vozil). Daleč največji trg je s privlačnimi ugodnostmi postala Nemčija. Tam so v treh mesecih prodali 64 tisoč električnih in 78 tisoč priključno hibridnih avtomobilov.

Letos 50 manj prodanih električnih avtomobilov

Precej drugače je v Sloveniji. V prvih štirih mesecih so trgovci uspeli prodati 427 električnih avtomobilov, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. To je natanko 50 avtomobilov manj kot v enakem obdobju lanskega leta, kar predstavlja 10-odstotni padec prodaje. Na trgu se najbolj pozna odsotnost nekaterih lani najbolje prodajanih vozil, ki so bila zanimiva predvsem zaradi mikavne cene. Tu je najbolj izraziti primer volkswagen e-golf.

Renault captur PHEV je trenutno najbolje prodajani priključni hibirid v Sloveniji, a številke so zelo majhne. Foto: Gregor Pavšič

Med avtomobili na vrhu tesla model 3, med znamkami Renault

V prvih štirih mesecih je bil v Sloveniji najbolje prodajani model tesla model 3. Prodali so jih 95, od tega sicer aprila le dva. To je povezano s tradicionalno “kampanjskimi” dobavami Tesle iz ZDA (oziroma Kitajske), kar bo do izgradnje tovarne v Berlinu ostala stalnica.

Za Teslinim avtomobilom sta uvrščena renault zoe in renault twingo, nato pa imata že večji zaostanek oba Volkswagnova aduta - ID.3 in ID.4. Ostali nato zaostajajo še bolj in prodajni izkupiček pri večini modelov je precej skop. Na trgu sicer lahko kmalu pričakujemo predvsem več Škodinih enyaqov, prav tako Mercedes-Benzov EQC.

Med proizvajalci je na vrhu Renault, ki je skupno z zoejem in twingom uspešnejši od Tesle. Ta je poleg modela 3 prodala le en primerek modela S.

V prvih štirih mesecih so uspeli trgovci prodati le 29 priključnih hibridov, od tega le Renault s capturjem PHEV več kot deset vozil.

Ob izbiri osnovnega električnega twinga kupec ne dobi celotne subvencije, ki je vezana na največ 20 odstotkov nakupne vrednosti vozila. Foto: Gregor Pavšič

“Eden od razlogov za to je znižanje višine subvencij, nove omejitve za podjetja in omejitev višine subvencije na največ 20 odstotkov vrednosti vozila. Slednje je še posebej pomembno za naš twingo, ki ga izdeluje Revoz. Gre za cenovno dostopen avto, ki pa je za svojo nizko ceno kaznovan, saj lahko celotno subvencijo uveljavi le tisti, ki kupi dražjo verzijo tega vozila,” je stanje v prvih štirih mesecih komentiral Francois Delion, generalni direktor Renault Nissan Adriatic.

Po njegovem mnenju stagnacija prodaje električnih avtomobilov ni dobra novica za razvoj trajnostne mobilnosti, saj smo v Sloveniji daleč od načrtovanih ciljev zmanjševanja emisij v prometu.

“Glede priključnih hibridov prodajne številke povedo vse. Brez subvencij ali kake drugačne podpore ta segment ostaja nišen. Ta tržni segment ostaja zelo majhen in to zaradi cen. Priključni hibrid je sicer lahko odlična rešitev za številne voznike v Sloveniji. Takim voznikom bi se ogljični odtis z uporabo priključnega hibrida občutno zmanjšal - če vozilo uporabljajo pravilno. Ampak brez finančnih vzpodbud ljudje danes priključnih hibridov večinoma žal ne jemljejo kot rešitev za njihovo mobilnost,” dodaja Delion.