Prihodnost VW golfa: znane so zanimive podrobnosti

Volkswagen se v prihodnosti ne bo odpovedal nekaterim svojim najbolj prepoznavnim in tradicionalnim modelom. Tako bi Nemci lahko pripravili električnega ID.golfa, ki pa ne bi bil nadomestilo za trenutnega ID.3.

Predsednik Volkswagnovega koncerna Thomas Schäfer je za britanski Autocar pojasnil, da želijo tudi v prihodnje zadržati nekatera najbolj znana Volkswagnova imena.

Eden ključnih je seveda golf. Ta bo v zdajšnji generaciji v prodajnih salonih še okrog pet ali šest let, nato pa bo zanj predvidoma sledila električna prihodnost.

Kratica ID in znana tradicionalna imena

Tradicionalnega golfa, ki ga Volkswagen izdeluje že skoraj pol stoletja, pa ne bo zamenjal električni ID.3. Po mnenju Schäferja bi lahko oba avtomobila soobstajala drug ob drugem. Pri tem pa bo Volkswagen za električna vozila še naprej uporabljal oznako ID in ji pripel tudi znana imena, zato je velika možnost, da bomo sredi desetletja spoznali ID.golfa. Predvidoma bo nastal na naslednji električni platformi SSP in bi se umeščal med majhnega ID.2 in ID.3.