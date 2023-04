Prihodnost parkiranja? Take okretnosti še niste videli. #video

Hyundai je za zdaj izdelal prototip na osnovi električnega ioniqa 5, ki ima za vsako kolo vstavljen modul z zavorami, vpetjem podvozja, krmiljenjem in tudi samim pogonom. Vsako kolo je torej samostojna enota in to omogoča povsem novo raven okretnosti avtomobila. Določene poizkuse tovrstne okretnosti smo sicer že videli v ameriških električnih poltovonjakih, kot sta GMC hummer in rivian.

Korejski prototip omogoča povsem stranske premike, kar odpravlja potrebo po klasičnem bočnem parkiranju. Avtomobil je prav tako mogoče zavrteti na mestu, premika se lahko diagonalno in podobno. Več v zgornjem videu.

O serijski proizvodnji pri Hyundaiju za zdaj konkretno še ne govorijo, je pa to načeloma končni cilj.