Oliver Blume, ki je istočasno izvršni direktor Volkswagnovega koncerna in tudi znamke Porsche, je spregovoril o svoji viziji prihodnosti za evropsko avtomobilsko industrijo. Blume podpira usmeritev Evropske unije proti elektromobilnosti in letu 2035, ko naj bi ta prevzela pobudo na trgu novih avtomobilov.

“Potrebujemo pa jasno politično usmeritev, ki bi ostala enaka in se ne bi spreminjala. Prav take spremembe prinašajo težave za proizvajalce in tudi dobavitelje,” je v pogovoru za nemški Bild am Sonntag dejal Blume.

Oliver Blume. Foto: Volkswagen

Jasna državna strategija na področju avtomobilske industrije je adut Kitajske, v Evropi pa se strategija prehoda na nove pogone ukrivlja pod različnimi političnimi interesi.

“Električni pogoni so tehnološko v veliki prednosti proti klasičnim motorjem. S pravim izvirom energije lahko veliko prispevajo tudi k varovanju okolja. Potrebovali pa bomo še več energije iz obnovljivih virov, prav tako pa tudi še dodatno širitev polnilnih mrež,” je dodal Blume.

V pogovoru je tako podprl usmeritev razvoja proti polno električnim pogonom, ki pa ne bo enostaven in hiter. Tudi znotraj Volkswagnovega koncerna je delež električnih pogonov še majhen, znamke pa večino prodaje ustvarijo še z modeli s klasičnimi motorji. Vsaj športna znamka Porsche, ki jo vodi prav Blume, upe polaga tudi na sintetična e-goriva.

“Vsak evro namenjen penalom zaradi izpustov CO2 je slabo naložen …”

Prihodnje leto bodo morali avtomobilski proizvajalci v EU doseči še višje standarde pri izpustih CO2, ki jih bo mogoče doseči le z večjimi deleži pravih elektrificiranih avtomobilov. To so električna vozila in tudi priključni hibridi. “Vsak evro, ki ga namenimo penalom, je slabo naložen evro,” opozarja Blume.

Pri povečanju internega električnega deleža za leto 2025 vsaj iz vidika Volkswagna vidi določene ovire, bolj optimističen je za leto 2026. Takrat naj bi Volkswagen že imel električni mestni avtomobil na osnovi koncepta ID.2all, ki naj bi stal okrog 25 tisoč evrov in si ga bodo tehnološko delili tudi znamki Cupra in Škoda.