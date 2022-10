Prihodnje desetletje Volkswagna: spremembe bodo drastične

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Volkswagnovega koncerna Thomas Schäfer svojo službo, ki jo je nasledil od Herberta Diessa, zdaj opravlja sto dni. Ob tej priložnosti je Nemec razkril nekoliko prilagojeno strategijo razvoja Volkswagnove znamke v prihodnjem desetletju.

Do leta 2033 pričakuje prodajo le še povsem električnih volkswagnov. Prejšnji cilj vodstva je bilo obdobje od leta 2033 do 2035. Že do leta 2026 prihaja deset novih električnih vozil.

Električni volkswagen tudi pod 25 tisoč evri, prihajajo tudi modeli z oznako X

Med temi Schäfer obljublja tudi električnega malčka s ceno pod 25 tisoč evri. Dva manjša avtomobila od modela ID.3 bosta predvidoma nosila oznaki ID.1 in ID.2. Schäfer je razkril tudi nov sistem poimenovanja modelov. Križanci in športni terenci bodo dobili oznako X, kar naj bi olajšalo prepoznavo med kupci. Kot prvi naj bi tako oznako dobil novi majhni križanec na osnovi ID.3, ki se bo torej imenoval ID.3 X.

Za prihodnje desetletje je napovedal skupno manjše število modelov, kar bo veljalo tudi za ostale sorodne znamke znotraj koncerna. Schäfer se želi osredotočiti na višje prodajne marže vozil, kar bo mogoče z nižanjem stroškov prek širše uporabe enakih platform in velikoserijske proizvodnje.