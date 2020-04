Prevozil 11 kilometrov in že razbil novega BMW-ja #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američan je ravno kupil povsem novega BMW-ja M5, po vsega enajstih prevoženih kilometrih pa je z njim že doživel težjo prometno nesrečo in razbil športni avtomobil.

Do nesreče je prišlo v Baltimoru, zvezna država Maryland. Kupec novega BMW-ja M5 je avtomobil prevzel v prodajnem salonu in se namenil na svojo prvo vožnjo s tem odličnim športnim avtomobilom. Ta pa je trajala vsega enajst kilometrov.

Z novim avtomobilom res ni imel sreče

V enem izmed križišč ga je namreč oplazil športni terenec, ki je tam izvajal polkrožni zavoj in je zapeljal na pot vozniku belega BMW-ja. Ta je zato izgubil oblast nad vozilom in čelno silovito trčil v obcestni drog. Fotografije s prizorišča nesreče kažejo resne poškodbe sprednjega dela avtomobila, razbito vetrobransko steklo in podobno.

BMW M5 v Sloveniji stane od 157 tisoč evrov naprej. Poganja ga 4,4-litrski motor V8, ki zmore 441 kilovatov (slabih 600 "konjev") in 750 njutonmetrov navora. Ponaša se tudi s štirikolesnim pogonom.