En dan po nakupu so mu razbili dragoceni avto #foto

Nesrečo je zakrivil voznik starejšega hyundaia. Foto: osebni arhiv Chevrolet corvette C8 je nadvse vpadljiv in zelo zmogljiv športni avtomobil, ki ga poganja 6,2-litrski motor V8 z močjo 369 kilovatov (495 "konjev") in 637 njutonmetri navora. To je atmosferski osemvaljnik, kar je danes že posebnost v tem razredu. Enega prvih primerkov je kupil Američan z imenom June, ki pa se ga je lahko veselil le slab dan. Že dan po prevzemu, ko je imel avtomobil le 370 prevoženih kilometrov, je z njim namreč doživel težjo prometno nesrečo in razbil corvetto.

Zanjo pa resnici na ljubo ni bil kriv sam. V enem izmed križišč mu je namreč pot prekrižal voznik starejšega hyundaia, ki je vozil v vinjenem stanju in za nameček ni bil niti zavarovan. Policisti so ga odpeljali v zapor, lastniku corvette pa bo po nesreči vendarle na pomoč priskočila zavarovalnica.

Cena avtomobila corvette C8 v ZDA (brez vključenih davkov) se začne pri 60 tisoč evrih.

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv