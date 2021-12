Prevelik naval: ustavili rezervacije, za Fordovo ikono čakalna doba več let

Ford je svoj prvi električni pickup F-150 lightning razkril pred pol leta in v prvih 24 urah od razkritja že dobil dvajset tisoč rezervacij. Očitno navdušenje ne pojenja, saj so do danes dobili več kot dvesto tisoč rezervacij, čakalna doba pa se je tako raztegnila na več kot tri leta. Zaradi prevelikega navala so bili pri Fordu celo primorani prekiniti rezervacije in bodo iskali način, kako povečati proizvodnjo modela.

Kakšen velik proizvodni zalogaj bo izdelava že rezerviranih skoraj dvesto tisoč električnih F-150 lightning, je možno razbrati že iz uradnih podatkov, ki so jih pri Fordu servirali ob razkritju. V prvem letu proizvodnje (2022) so namreč želeli izdelati vsega petnajst tisoč avtov, leta 2023 petinpetdeset tisoč in leta 2024 osemdeset tisoč. To je stopetdeset tisoč v prihodnjih treh letih, še pred pričetkom proizvodnje pa imajo dvesto tisoč rezervacij.

Kako se bo Ford izvlekel iz te godlje?

Kot je za Electrek pojasnila Dawn McKenzie, bodo pri Fordu zaradi gromozanskega povpraševanja dvignili letno proizvodnjo. V drugem letu bodo tako proizvedli 80 tisoč modelov F-150 lightning, iščejo pa tudi načine, kako še povečati proizvodnjo do leta 2024. Obenem se zavedajo, da bodo zaradi predolge čakalne dobe izgubili kupce, ki so za rezervacijo vplačali sto dolarjev (90 evrov).

Ford je ravno zaradi prevelikega števila rezervacij prekinil s to prakso in vse zainteresirane obvestil, da so pričeli s pobiranjem zavezujočih naročil. V ZDA je cena za vstopni model 40 tisoč dolarjev, po odšteti subvenciji pa se ta zniža na 32.500 dolarjev (28.750 evrov). Verjetno je tudi privlačna vstopna cena kriva za veliko zanimanje kupcev, ki bi radi čim prej prišli do svojega električne poltovornjaka.