Prestop med BMW in Audijem: končno nov predsednik?

Neuradno so pri BMW odpravili ovire za prestop Markusa Duesmanna na čelo uprave Audija.

Spomladi bo Audi vendarle dobil novega predsednika. To bo Nemec Markus Duesmann, ki je do zdaj opravljal vlogo enega vodilnih direktorjev pri BMW. Iz Münchna je v Wolfsburg pred leti prestopil tudi zdajšnji prvi mož Volkswagnovega koncerna Herbert Diess.

Ime Markusa Duesmanna se je z Audijem povezovalo že nekaj mesecev, a zaradi konkurenčne klavzule upravnega odbora BMW njegov hitrejši prestop ni bil mogoč. BMW je zapustil lani poleti.

Zdaj naj bi bile ovire za nastop v novi službi odpravljene in 1. aprila leta 2020 bo Duesmann začel voditi Audijevo upravo, je poročal nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Prestop med BMW in Volkswagnom ni novost

Januarja je upravo v Ingolstadtu začel začasno voditi Bram Schot, nekdanji direktor prodaje in marketinga. Junija lansko leto so nemški pravosodni organi odvzeli prostost takratnemu predsedniku Audija Rupertu Stadlerju. Očitali so mu neposredno povezavo z dizelsko afero Volkswagna.

Duesmann se bo znotraj Volkswagnovega koncerna počutil domače. Njegov predsednik je Herbert Diess, ki je iz BMW v Volkswagen prišel julija leta 2015. To je bilo tik pred izbruhom afere Dieselgate, ki je odnesla predsednika koncerna Martina Winterkorna. Diess je bil sprva predsednik znamke Volkswagen, nato pa je na čelu koncerna nasledil Matthiasa Müllerja.