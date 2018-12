Presenetljive podrobnosti: To je Volkswagnov avto prihodnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je zamaskirana, a že bolj ali manj serijska izvedba prvega električnega volkswagna s platforme MEB. Uradnega imena še nima, navzven bo po merah primerljiv, v notranjosti pa še bolj radodaren od golfa. Premiera prihodnje leto, na ceste (tudi v Sloveniji) leta 2020.

VW ID testing in South Africa. Electric mobility is happening ... pic.twitter.com/3E0XZ5PX7y — Theo Calitz (@Theolitz) December 13, 2018

Volkswagnova napoved električne ofenzive in z njo povezana preureditev posameznih tovarn sta se sprva zdeli zelo pozni, a konkurenčne znamke do zdaj svoje (nekdanje) prednosti pred največjim proizvajalcem avtomobilov v Evropi še niso prav dobro izkoristile. Nissan bo leafa z večjo baterijo predstavil prihodnje leto (tudi zaradi afere s predsednikom Ghosnom), Oplov projekt ampere-e z General Motorsom je propadel (prodaja Opla k francoskemu PSA), Hyundai pa za električno kono z vidika proizvodnje še ni sposoben slediti povpraševanju kupcev. Leto 2020, ko bo Volkswagen predstavil prvi avtomobil z električne platforme MEB, tako ni več tako oddaljeno.

Volkswagen bo avtomobil z za zdaj še delovnim imenom I.D. neo predvidoma predstavil prihodnjo pomlad (najbrž na avtosalonu v Ženevi), konec prihodnjega leta pa na ceste prihaja še osma generacija golfa. Oba tako pomembna avtomobila bodo Nemci torej predstavili v istem letu. Električni avtomobil bo na ceste sicer zapeljal leta 2020.

To študijo smo že spoznali. Serijski avto ne bo imel skritih kljuk v vratih in digitalnih vzvratnih ogledal. Foto: Gregor Pavšič

Velik kot golf, a bolj prostoren v notranjosti

Po internetu so zaokrožile fotografije prvega modela te znamke s testiranj v Južni Afriki. Dimenzijsko je primerljiv z golfom, v notranjosti pa bo imel zaradi drugačne pogonske zasnove vozila precej več prostora od tradicionalno najbolje prodajanega avtomobila v Evropi.

Pogled na sicer še močno zamaskirano vozilo prav tako pove, da serijski avtomobil po oblikovalski zasnovi ne bo bistveno odstopal od koncepta iz leta 2016. Kot je v preteklosti že potrdil direktor Volkswagnovega oblikovanja Klaus Bischoff, so se morali odpovedati le digitalnim vzvratnim ogledalom (zakonske omejitve) in po vzoru Tesle v vrata integriranim kljukam (stroški).

Prvi volkswagen po hrošču z motorjem zadaj

Ta avtomobil bo dolg okrog 4,2 metra, kot prvi volkswagen po legendarnem hrošču pa bo imel motor nameščen v zadku vozila. Sistemska moč elektromotorja bo znašala od osnovnih 150 do dobrih 200 "konjev", v obeh primerih bo imel motor 300 njutonmetrov navora.

Natančne tehnične specifikacije za zdaj še niso znane. Doseg bo odvisno od različice (po meritvah WLTP) znašal od 330 do okrog 450 kilometrov. Kapaciteta osnovne baterije bo okrog 48 kilovatnih ur. Električni volkswagen bo omogočal hitro polnjenje DC z močjo 125 kilovatov, pri klasičnem polnjenju z izmeničnim tokom AC pa bo omogočal moč 7,2 oziroma 11 kilovatov. To pomeni hitrejše polnjenje na klasičnih, na primer 20-kilovatnih javnih polnilnicah, od praktično vseh neposrednih in za zdaj znanih tekmecev.



Masa vozila bo znašala okrog 1,6 tone, eden izmed voznih programov bo imel tudi izdatno pomoč za aktivnejšo rekuperacijo zavorne energije.