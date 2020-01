Presenečenje? To so najbolj varni avtomobili leta 2019. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razbita tesla model 3, ki je dobila najvišjo oceno med velikim družinskimi avtomobili in v električnem oziroma hibridnem razredu. Od tekmecev jo je ločilo predvsem več serijskih varnostno-asistenčnih sistemov in zanesljivost delovanja.

Razbita tesla model 3, ki je dobila najvišjo oceno med velikim družinskimi avtomobili in v električnem oziroma hibridnem razredu. Od tekmecev jo je ločilo predvsem več serijskih varnostno-asistenčnih sistemov in zanesljivost delovanja. Foto: EuroNCAP

Pri Euro NCAP so lani varnostno testirali 55 novih avtomobilov, v petih razredih pa so zdaj predstavili po tri najuspešnejše oziroma najbolj varne avtomobile. Kar 41 od 55 preizkušenih vozil je dobilo oceno pet zvezdic, kar kaže na vse večjo varnostno raven novih avtomobilov.

Skupnega zmagovalca lanskih varnostnih testov pri Euro NCAP sicer niso imenovali, že pregled po zmagovalcih razredov pa ponuja zanimiv vpogled v varnostno raven teh avtomobilov.

Zanimiva je na primer primerjava tesla model 3 in BMW serije 3, ki sta si zmago razdelila v razredu velikih družinskih avtomobilov. Medtem ko sta bila skoraj izenačena pri odstotku prejetih točk za zaščito potnikov in otrok, sta se nasprotno uspešno odrezala pri zaščiti pešcev in pri oceni varnostno-asistenčnih sistemov.

Medtem ko je bila tesla pri zaščiti potnikov povprečna, je pri asistenčnih sistemih prejela več kot 90 odstotkov točk. Enako velja tudi za teslo model X pri razredu velikih športnih terencev. Pri asistenčnih sistemih sta obe tesli zelo odstopali.

Poudariti velja, da so pri Euro NCAP ocenjevali varnostne sisteme v serijskih različicah teh avtomobilov in torej ne z doplačljivimi varnostnimi sistemi.

Pregled ocen najbolj varnih avtomobilov po ocenjevalnih razredih Euro NCAP:

Zaščita odraslih Zaščita otrok Zaščita pešcev Asistenčni sistemi Tesla model 3 96 % 86 % 74 % 94 % BMW serije 3 97 % 87 % 87 % 76 % Tesla model X 98 % 81 % 72 % 94 % Mercedes CLA 96 % 91 % 91 % 75 % Subaru forester 97 % 91 % 80 % 78 % Renault clio 96 % 89 % 72 % 75 % Audi A1 95 % 85 % 73 % 80 %

Mercedes CLA se je odlično odrezal pri zaščiti potnikov, otrok in tudi pešcev. Foto: EuroNCAP

Mercedes CLA osvojil več kot 90 % točk v treh od štirih kategorij

Med majhnimi mestnimi avtomobili je bila konkurenca največja, enako pa tudi raznolikost varnostnih ocen. Te so segale vse od treh do petih zvezdic. Na vrhu sta bila izenačena novi renault clio in audi A1, sledila pa jim je še nova ford puma.

Med velikimi družinskimi avtomobili se je obema zmagovalcema, tesli model 3 in BMW serije 3, najbolj približala nova škoda octavia.

Med velikimi športnimi terenci je bila na vrhu tesla model X, drugo mesto pa je pripadlo seat tarracu.

Med majhnimi družinskimi avtomobili je odličen rezultat uspel mercedesu CLA, ki je v kar treh ocenjevalnih kategorijah prejel več kot 90 razpoložljivih točk. Drugo mesto v tem razredu je pripadlo mazdi 3.

Med majhnimi športnimi terenci je bil na vrhu subaru forester, drugo mesto pa sta si razdelila mazda CX-30 in volkswagen T-cross.

V razredu električnih in hibridnih avtomobilov je bila najuspešnejši že omenjeni tesla model 3, druga najvišja ocena pa je pripadla tesli model X.