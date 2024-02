Preprosteje? Še naprej uvajajo nove oznake. #foto

Volvo v svojo ponudbo avtomobilov vključuje vse več električnih avtomobilov in zanje pripravlja enotne oznake. To velja za nova EX30 in EX90, zdaj pa so tako poimenovali še dozdajšnja električna modela XC40 recharge in C40 recharge.

Oba bosta s prenovo dobila oznaki EX40 in EC40. Oznaka XC40 bo ostala v veljavi za bencinsko gnano različico tega kompaktnega športnega terenca.

Letos na ceste EX30, EX90 in EM90

Preobrazba Volva v ponudnika zgolj električnih avtomobilov se je šele začela. Lani so električni modeli predstavljali 16 odstotkov Volvove globalne prodaje, kar pa je bilo 70 odstotkov več kot predlani. Letošnje številke bodo predvidoma višje, saj na trg prihajata omenjena namenska električna športna terenca EX30 in EX90, ob tem pa na Kitajskem tudi električni enoprostorec EM90.

Oznako recharge bodo pri Volvu umaknili tudi s priključnih hibridov.

Volvo je lani prodal 708 tisoč avtomobilov (113 tisoč električnih), kar je bilo največ v 97-letni zgodovini podjetja.

Foto: Volvo

Foto: Volvo

Foto: Volvo