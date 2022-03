Prepočasna rast in nova opozorila: kako visoki bodo stroški?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Taka opozorila Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) niso nič novega, kažejo pa na zastoj pri odločnejšem postavljanju polnilne infrastrukture v Evropi. V zadnjih petih letih se je prodaja avtomobilov s polnilnim kablom povečala za desetkrat. Lani je predstavljala 1,7 milijona novih avtomobilov oziroma 18 odstotkov celotnega trga. V istem obdobju je število polnilnic zraslo za 2,5-krat.

ACEA v svoji analizi sicer navaja le polnilna mesta, ne pa tudi potrebnega razmerja med klasičnimi in "hitrimi" polnilnicami tipa DC. Pomanjkanje teh je danes vse večja težava tudi v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Če bi želeli predlagano 55-odstotno znižanje izpustov CO2 za osebna vozila, bi po analizi družbe McKinsey do leta 2030 v Evropi potrebovali do 6,8 milijona dodatnih polnilnih mest. To je skoraj dvakrat toliko, kot jih Evropska komisija trenutno predvideva v lastni Strategiji za regulacijo alternativnih goriv.

Vsak teden bi morali v Evropski uniji postaviti dodatnih 14 tisoč polnilnic. Trenutno jih tedensko ne postavijo niti dva tisoč.

Letno za polnilnice osem milijard evrov

"Prehod na brezogljičnost je dolgoročen proces. Trenutno je ključni izziv, kako prepričati države članice Evropske unije, da pospešijo postavljanje potrebne infrastrukture. Za to potrebujemo ambiciozen zaključek predloga regulacije alternativnih goriv, tako z vidika časovnega umeščanja kot tudi konkretnih ciljev za posamezne države," pravi Oliver Zipse, predsednik ACEA in tudi skupine BMW.

Čeprav bodo za razvoj infrastrukture potrebna velika sredstva, ta vendarle prinašajo veliko dobrega za okolje. Letno bi za razvoj polnilne infrastrukture po zadnji raziskavi potrebovali osem milijard evrov, kar pa predstavlja komaj 16 odstotkov sredstev, namenjenih za razvoj 5G in visokozmogljivih internetnih omrežij.