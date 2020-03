Preobrat v enem najhujših letalskih terorističnih napadov?

Prizorišče tragedije v škotskem mestecu Lockerbie, ki se je zgodila 21. decembra leta 1988. Do napada je prišlo le nekaj mesecev po sestreljenem iranskem letalu nad Perzijskim zalivom, za katerega so bili odgovorni na letalonosilki ZDA. Bi bili namesto tajnega agenta Libijcev res morali odgovorne za tragedijo nad Lockerbiem iskati v Iranu?

Prizorišče tragedije v škotskem mestecu Lockerbie, ki se je zgodila 21. decembra leta 1988. Do napada je prišlo le nekaj mesecev po sestreljenem iranskem letalu nad Perzijskim zalivom, za katerega so bili odgovorni na letalonosilki ZDA. Bi bili namesto tajnega agenta Libijcev res morali odgovorne za tragedijo nad Lockerbiem iskati v Iranu? Foto: Reuters

Družini že pokojnega Abdelbaseta al-Megrahija, ki je bil obtožen za podtaknjeno bombo in 270 žrtev v eksploziji letala na škotskim Lockerbiem, so dovolili priziv na nekdanjo izrečeno dosmrtno kazen. Ta teroristični napad je močno spremenil tudi poznejše postopke ob letalskih potovanjih.

V terorističnem napadu nad Škotsko je skupno umrlo 270 ljudi. Foto: Reuters 21. decembra leta 1988 je nenadna eksplozija povzročila strmoglavljenje boeinga 747 družbe Pan-Am. Letalo je bilo iz Frankfurta prek Londona namenjeno proti Detroitu v ZDA. V nesreči je umrlo 243 potnikov, 16 članov posadke in enajst prebivalcev škotskega mesta Lockerbie. To je še vedno teroristični napad z največ žrtvami v Veliki Britaniji.

Uradna preiskava je pokazala, da je vsaj eden med potniki izstopil po prvem delu potovanja do Londona, njegova prtljaga pa je skupaj z bombo ostala na letalu. Pozneje v letalskem prometu ni bilo več mogoče naložiti prijavljen del prtljage, če je ni spremljal tudi potnik na letalu.

Za teroristični napad so na dosmrtno ječo (najmanj za 27 let) obsodili Libijca Abdelbaseta al-Megrahija. Po pritisku Združenih narodov je takratni libijski voditelj Muammar Gaddafi šele leta 1999 izročil al-Megrahija sodišču na Nizozemskem, kjer so mu sodili za uboj 270 ljudi. Pozneje so ga zaradi raka na prostati izpustili iz zapora, leta 2012 pa je v starosti 60 let umrl doma v Libiji.

Eden izmed sinov obsojenega al-Megrahija s fotografijo svojega očeta. Foto: Reuters Je bil res Libijec tisti, ki je v trgovin na Malti kupil sestavne dele bombe?

Al-Megrahijeva družina že več let poskuša sprožiti ponoven sodni proces in zdaj je škotska komisija za revizijo kriminalnih dejanj družini podelila pravico, da vloži priziv na nekdanjo odločitev sodišča v Abdelbasetovo škodo.

Ključni za obsodbo so bili namreč indici, da so sestavni deli bombe prihajali iz Malte. Preiskovalci so uspeli tam najti trgovino, kjer je načrtovalec napada kupil nekatere sestavne dele za bombo. Trgovec je imel domnevno celo fotografije Abdelbaseta, ki so ga zato neposredno povezale s terorističnim dejanjem.

Zanj je bil edini obsojeni. Njegova družina in tudi komisija opozarja na mogoče napake in napačne interpretacije v sodnem postopku. Po njihovem mnenju neodvisno sodišče na podlagi dokazov ne bi moglo skleniti, da je bil prav al-Megrahi kupec sestavnih delov bombe.

Ker je bil al-Megrahi kot obveščevalec zaposlen v libijski vladi, je moral Gadafi – da bi uspel odpraviti mednarodne sankcije - žrtvam nesreče izplačati odškodnino.

Odvetnik Aamer Anwar: To bi bila lahko ena največjih napak v zgodovini britanskega sodstva. Foto: Reuters

Drugačne sodbo si želijo tako družina obsojenega Libijca kot tudi družine nekaterih žrtev

Priziv vodi odvetnik Aamer Anwar, ki je pozdravil odločitev komisije in nekdanjo al-Megrahijevo obsodbo ocenil za eno največjih napak v zgodovini britanskega sodstva.

»Če bi prišlo do drugačne sodbe, bi to dokazalo, da sta vladi Velike Britanije in ZDA 31 let živeli v laži. Zaprli so človeka, za katerega so vedeli, da je bil nedolžen, in na enak način za zločin neupravičeno obsodili tudi libijsko ljudstvo,« je dejal Anwar.

Skupaj z družino al-Megrahija za prizivom stojijo tudi družine nekaterih žrtev te nesreče.

Bi morali odgovorne res iskati v Iranu?

Odvetnik sodi med tiste, ki ob vprašanju o odgovornih za teroristični napad, namesto na Libijo pokaže na Iran. Napad na ameriški boeing bi bil lahko namreč povračilo Teherana na zmotno sestrelitev iranskega potniškega letala, ki ga je julija leta 1988 zakrivila ameriška letalonosilka Vincennes. Takrat je na krovu airbusa umrlo vseh 290 potnikov in članov posadke.