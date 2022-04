Prva vožnja - prenovljeni škoda rapid

Večina kupcev se bo predvidoma odločala racionalno z izbiro 70-kilovatnega bencinskega motorja z opremo ambition. Foto: Aleš Črnivec Pri zunanjosti je prenova posegla na žarometa, zadnje luči LED, meglenki in sprednji odbijač. Oba rapida sta dobila nova platišča. Novi sta podoba armaturne plošče z ambientalno osvetlitvijo in oblika ročk na vratih. Posodobljena je klimatska naprava s prezračevalnim sistemom. Škoda connect dopolnjuje povezljivost, dodana je možnost izbire novih sistemov infotainment. Dva dodatna USB-priključka sta tudi zadaj.

Kot vemo že od prej, sta oba rapida lahko opremljena s pametnim ključem, napravo climatronic, parkirnimi senzorji spredaj in zadaj, varnostnih blazin je šest, od prej poznamo sisteme front assist, driver alert, rešitve simply clever …

Škodino šestletno jamstvo ne velja za rapid easy, ta ima osnovnega za dve leti. Ob doplačilu 595 evrov pa tudi za to različico velja šestletno jamstvo kot za višje stopnje serijske opreme.

Motor 1.0 TSI s 110 "konji" potegne do 198 (rapid spaceback) oziroma do 200 kilometrov na uro (rapid). Oba dosežeta stotico v 9,8 sekunde in v idealnih razmerah porabita 4,5 litra neosvinčenega goriva na sto kilometrov. Foto: Aleš Črnivec

Podoba armaturne plošče je spremenjena. Snovalci notranjosti rapida na srečo še niso razmišljali o električnih stikalih namesto vzvoda ročne zavore. Foto: Aleš Črnivec

Poudarek je na trivaljnem litrskem bencinarju

Kot smo že poročali med obiskom avtomobilskega salona v Ženevi in po prvi vožnji po obronkih Taunusa, gre za litrska trivaljna motorja dveh moči. 70-kilovatni ima petstopenjski menjalnik, opcijsko pa sedemstopenjskega DSG. Močnejši 81-kilovatni prenaša moč na sprednji kolesi prek ročnega šeststopenjskaga menjalnika. Vrh bencinske ponudbe je 92-kilovatni (125 "konj") TSI 1.4 z menjalnikom DSG.

Dizelska motorja 1.4 TDI (66 kilovatov) in 1.6 TDI (85 kilovatov) sta serijsko povezana s petstopenjskim ročnim menjalnikom, medtem ko je pri 1.4 mogoče izbrati sedemstopenjski DSG.

Prenovljena rapid in rapid spaceback v 13 barvah

Od tega je devet kovinskih. Barvitost in kakovost notranjih oblog je odvisna od stopnje opreme, pri čemer izstopata pestra dvobarvnost opreme style in športni videz opreme dynamic. Modela rapid in rapid spaceback sta postavljena na jeklena 14- in 15-palčna platišča oziroma 15-, 16- in 17-palčna lita platišča.

Skupaj letos 800 vozil

Toliko rapidov naj bi našlo kupce v letošnjem letu, pri uvozniku pa poudarjajo, da je po prodajnih številkah rapid tretja najpomembnejša škoda na našem avtomobilskem trgu. Pričakujejo, da se bo večina kupcev odločala racionalno z izbiro 70-kilovatnega bencinskega motorja z opremo ambition.

Že v Ženevi in v Frankfurtu smo se prepričali, da na zadnji klopi v rapidu spacebacku lahko udobno sedita dve odrasli osebi. Foto: Aleš Črnivec

Prtljažni prostor rapida spacebacka meri solidnih 415 litrov. Pod trdo ploščo je dvojno dno, še ena plošča spodaj pa skriva pribor za popravilo pnevmatike. Foto: Aleš Črnivec