Premiera: To je nov Škodin "golf" #foto

Škoda je v Tel Avivu predstavila svoj najpomembnejši model scala, ki bo prvič kupce iskal v izjemno priljubljenem in najbolje prodajanem evropskem segmentu avtomobilov. Scala je oblikovno drugačna, od VW golfa je deset centimetrov daljša in kot prvi avtomobil koncerna prinaša novo zasnovo infozabavnega sistema. V Sloveniji bo najzanimivejša s tremi bencinskimi in enim dizelskim motorjem.

Scala ni le preprosta zamenjava za rapida spaceback, saj gre za Škodin prvi poskus v izjemno konkurenčnem razredu C. Novinec je celo večji od Volkswagnovega golfa. Dolg je namreč 4,3 metra in tako okroglih deset centimetrov daljši od golfa. V potniški kabini je tako podobno prostoren kot octavia, zato ima enega največjih prtljažnih prostorov v segmentu - 467 litrov oziroma 1.410 litrov, če je podrta zadnja klop.

Prva škoda na novi prilagodljivi arhitekturi A0

Gre za prvi Škodin avtomobil, ki sloni na koncernski arhitekturi A0 (z nje sta prišli seat ibiza in seat arona) in znamko veliko bolj resno postavlja v segment kompaktnih kombilimuzin. Če je Volkswagnov golf postavljen na vrh tega razreda in tudi cenovno odstopa od nekaterih tekmecev, je rapid zdaj neposredni tekmec ford focusu, opel astri, hyundaiu i30, peugeotu 308 in tako dalje.

Hkrati gre za prvi avtomobil znamke z novim oblikovalskim jezikom. Vsi prihodnji modeli si bodo poglavitne oblikovne elemente sposodili od scale. Zaradi nekaterih posebnosti se po kozmetični strani ne uvršča med tipične kombilimuzine. Na fotografijah izstopa po trikotnih deljenih sprednjih žarometih in velikem zadnjem steklu, ki objema zadnja žarometa v tehniki LED.

Ponudba motorjev bo vsebovala en dizelski in tri bencinske motorje. Najmočnejši bo bencinski 1,5-litrski motor (110 kW). Na voljo bo tudi različica s pogonom na stisnjen zemeljski plin CNG. Foto: Škoda

Prvi avtomobil v skupini z novim infotainmentom

V notranjosti je nekaj svežega vetra. Elegantna armaturna plošča se bohoti z novim 9,2-palčnim zaslonom na dotik, ki odlično sovpada z 10,25-palčnimi merilniki. Gre tudi za prvi avtomobil Volkswagnovega koncerna, ki je nenehno povezan s svetom. S pomočjo kartice SIM in povezave LTE se lahko programska oprema ali navigacijski zemljevidi posodobijo prek zraka, hkrati pa lahko tovarna posodobi programsko opremo avtomobila. Novost je tudi možnost uporabe Applovega sistema Car Play brez uporabe kabla, scala bo prav tako imela možnost električno dvižnih zadnjih vrat.

Kot so se pohvalili na uradni predstavitvi, so v notranjosti uporabili nove boljše materiale. Poleg tega so na voljo še osvetlitev LED v več barvah, mehki materiali na vratnih panelih in posebno oblazinjenje iz mikrofibre.

Pisana paleta dizelskih in bencinskih motorjev

Že na začetku bo motorna paleta raznolika. Na voljo bodo trije bencinski motorji, dizelski in en s tehnologijo stisnjenega zemeljskega plina. Kot ponavadi so vsi prisilno polnjeni. Pri bencinu se seznam začne z vstopnim litrskim trivaljnikom z dvema različnima močema in nadaljuje z najmočnejšim 1,5-litrskim štirivaljnim motorjem.

Pri dizlih je na voljo 1,6-litrski štirivaljni TDI, nekaj pozornosti pa bo v tujini zagotovo požel tudi litrski bencinski motor G-Tec, ki za pogon uporablja stisnjen zemeljski plin CNG.

Pregled različic škode scale:

Pogon Št. valjev Moč: Navor: Menjalnik: 1.0 TSI Bencin 3 70 kW 175 Nm 5-st., ročni 1.0 TSI Bencin 3 85 kW 200 Nm 6-st, ročni in 7-st. DSG 1.5 TSI Bencin 4 110 kW 250 Nm 6-st, ročni in 7-st. DSG 1.6 TDI Dizel 4 85 kW 250 Nm 6-st, ročni in 7-st. DSG 1.0 G-TEC CNG 3 66 kW 145 Nm 6-st., ročni

