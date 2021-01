Predsednik ZDA: zvezna flota 645 tisoč vozil bo električna

Ameriški predsednik Joe Biden namerava modernizirati ameriško floto zveznih vozil. Zamenjati jih želi z električnimi vozili, ki bi jih izdelovali v ZDA. ZDA imajo floto 645 tisoč vozil. Med temi je 245 tisoč civilnih, 173 tisoč vojaških in 225 tisoč poštnih vozil.

Pres. Biden: "The federal government also owns an enormous fleet of vehicles, which we're going to replace with clean electric vehicles made right here in America, by American workers."https://t.co/figJbDMrpt pic.twitter.com/racgwk9VGw — ABC News Live (@ABCNewsLive) January 25, 2021

Najstarejša so obstoječa poštna vozila

Najstarejša so prav slednja. To so večinoma namensko izdelana vozila za prevoz pošte, ki jih je izdelalo podjetje Grumman. Nekatera vozila v uporabi so izdelali že konec osemdesetih let.

Časovni okvir zamenjave flote še ni znan, zagotovo pa bo dolgoročen in nenadne zamenjave Američani ne pričakujejo. Ob Bidnovi napovedi je priložnost izkoristil predsednik Volkswagna Herbert Diess in Bidnu ponudil novega volkswagna ID.4. Tega bodo namreč prihodnjen leto že izdelovali tudi v ZDA.