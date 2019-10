Predsednik Kitajske z novo 6,4-metrsko limuzino #foto

Retro videz, močan motor in prestižna potniška kabina. To je novo predsedniško vozilo kitajskega voditelja. Foto: Reuters

Tako velike parade še ni bilo

S 70 streli so 1. oktobra uradno odprli parado ob 70. obletnici razglasitve komunistične Ljudske republike Kitajske. Kot Foto: Reuters so poročali domači mediji, je šlo za največjo parado doslej. Po aveniji Chang'An se je sprehodilo več kot 15 tisoč vojakov, Kitajska pa je svojo moč razkazala z razstavo več kot 580 vojaških vozil in druge opreme. Razstavo je obenem preletelo še 160 vojaških letal, za piko na in pa so poskrbeli še helikopterji, ki so oblikovali formacijo v obliki številke 70.

Na paradi ni manjkalo najvišjih državnih uradnikov, med njimi je bil seveda tudi predsednik Xi Jinping. Preden je imel govor na trgu Tiananmen. Tam je tudi slavnostni kip Mao Cetunga, ki je leta 2919 uradno razglasil državo za komunistično Ljudsko republiko Kitajsko. Do trga se je zapeljal mimo vseh vojakov in vojaških vozil ter vseh deset kilometrov stal znotraj posebej prirejene limuzine hangqi L9 ter pozdravljal obiskovalce.

6,4-metrska kitajska prestižna limuzina

V predsedniškem konvoju so bila tri vozila kitajskega proizvajalca prestižnih avtov FAQ hongqi. Dve izmed njih sta bili modela L9 s kodno oznako CA7600J, eno pa model H7. L9 je 6,4 metra dolga limuzina z vgrajenim šestlitrskim dvanajstvaljnim motorjem. V primerjavi z običajnim L9 se te predsedniški limuzini zadnja vrata odpirajo v obratni smeri, kot je to običajno. S tem so olajšali vstop v izjemno razkošno in prostorno notranjost. Ker je na zadnjem delu vgrajena panoramska streha, je lahko Jiping med proslavo vso vožnjo stal in pozdravljal obiskovalce. Dodatno so avto opremili še s štirimi mikrofoni, ki so bili povezani z ozvočenjem. Obiskovalci so lahko slišali vsako njegovo besedo ali pozdrav.

Hongqi je limuzino predstavil že pred leti, a so jo za predsedniške potrebe predelali šele sedaj. Foto: Reuters

Registrske oznake s posebnim pomenom

Med pomembne podrobnosti spadajo še registrske oznake na vseh treh avtih. Predsednikov L9 je imel na sredini državni emblem Kitajske, na modelu H7, v katerem je bil poveljnik vojaških sil Bian Xiaoguang, je bila nameščena registrska tablica VA02019 in na drugem L2, v katerem je sedel le voznik, je bila nameščena tablica VA01949. Zdaj pa še prevod - oznaka VA se uporablja izključno za vozila osrednje vojaške komisije. Kot so poročali kitajski mediji, pomeni oznaka 02019 ''nosi svetlo prihodnost'' in oznaka 01949 ''junaki, ki so od ustanovitve umrli v zadnjih 70 letih".