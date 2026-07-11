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Avtor:
D.K.

Sobota,
11. 7. 2026,
12.13

Osveženo pred

3 minute

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Natisni članek
Karavanke predor

Sobota, 11. 7. 2026, 12.13

3 minute

Predor Karavanke zaprt v obe smeri

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26
Zaprt predor Karavanke | Foto promet.si

Foto: promet.si

Predor Karavanke je zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri. Za osebna vozila je možen obvoz čez prelaza Ljubelj in Korensko sedlo. Na podravski avtocesti je zastoj pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra je zaradi prometne nesreče cesta Ljutomer-Ormož zaprta pri Mihalovcih.

Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Na primorski avtocesti je zastoj med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med počivališčema Studenec in Ravbarkomanda proti Ljubljani.

Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri.

Cesta Gaber-Uršna Sela-Novo mesto je zaprta zaradi policijske intervencije.

Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, prav tako je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Uncem in počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru.

Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi del priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri.

Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani.

Na vipavski hitri cesti bo do sredine novembra promet med Nanosom in Vipavo potekal po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici tako poteka po enem prometnem pasu, in sicer promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči.

Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec.

Cesta Ravne-Dravograd na Ravnah na Koroškem bo zaprta danes do 19. ure.

Cesta Poljana-Šentvid v Črni na Koroškem pa bo zaprta v nedeljo med 7. in 15. uro.

V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Danes med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro. Ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro.

V noči na nedeljo bo zaradi prireditve zaprta glavna cesta Celje-Krško, v Laškem med 18. in 5. uro.

Karavanke predor
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