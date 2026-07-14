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Avtor:
B. G.

Torek,
14. 7. 2026,
21.04

Osveženo pred

58 minut

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Zara hlače TikTok nevarnost

Torek, 14. 7. 2026, 21.04

58 minut

Hlače iz Zare sprožile val poškodb, nekatere ženske celo pristale v bolnišnici

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Zara trgovina | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Uporabnice TikToka iz Evrope in ZDA opozarjajo na nevarne hlače iz Zare, ki zaradi (pre)širokih hlačnic povzročajo padce in s tem tudi hude poškodbe.

Na TikToku je trenutno priljubljen ključnik #deadlyzarapants (smrtonosne Zarine hlače, op. p.), pod katerim uporabniki objavljajo posnetke in fotografije odrgnjenih kolen, poškodovanih komolcev in ramen ter opozarjajo, da se med hojo z nogami zapletajo v široke hlačnice novih Zarinih hlač.

Viralne hlače se prodajajo za 22,95 evra. | Foto: Zara Viralne hlače se prodajajo za 22,95 evra. Foto: Zara

Zgodba je postala tako odmevna, da je o njej poročal tudi CNN, ki je ugotovil, da težava ni v dolžini hlač, temveč predvsem v njihovem izjemno širokem kroju. "Hlačnice so tako široke, da se stopala zapletajo vanje, zaradi česar prihaja do padcev. Nekatere ženske so celo končale v bolnišnici."

CNN je tudi stopil v stik s predstavniki znamke, vendar ti za zdaj dogodkov niso želeli komentirati.

Nekatere uporabnice poročajo tudi o hujših poškodbah

Med najodmevnejšimi objavami je zgodba uporabnice Holly Gilmer, ki je najprej objavila posnetek poškodovanega kolena, nato pa še videoposnetek z invalidskega vozička. Ob tem je pojasnila, da si je ob padcu zlomila kost.

@holly_gilmer @ZARA what is going on with these trousers??? #deadlyzarapants #zara #fyp ♬ original sound - Tyra

Na družbenih omrežjih se vrstijo podobne izkušnje uporabnic, med njimi tudi Slovenk:

@munchies_ljubljana No matcha was harmed in the making of this video #deadlyzarapants #munchiesljubljana #fyp ♬ original sound - munchies

@izzifirminger #zaratrousers #zaratrouserstriphazard ♬ original sound - Tyra

Široke hlače so eden največjih modnih trendov zadnjih sezon in jih ponujajo številne modne znamke, vendar pa številni opozarjajo, da je pri hoji po stopnicah, tekočih stopnicah ali neravnih površinah priporočljiva dodatna previdnost, saj se lahko blago ujame pod stopalo ali ob obutev.

Zara hlače TikTok nevarnost
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