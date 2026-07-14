Volkswagen še vedno prodaja veliko avtomobilov, vendar z njimi ne zasluži dovolj. Zato želi izvršni direktor Oliver Blume z obsežno reorganizacijo zmanjšati število modelov, poenostaviti ponudbo, znižati stroške in prilagoditi proizvodne zmogljivosti. Po neuradnih informacijah bi lahko koncern poleg že napovedanih odpuščanj ukinil še več deset tisoč delovnih mest.

Volkswagen se pripravlja na eno največjih reorganizacij v svoji zgodovini. Uprava pod vodstvom Oliverja Blumeja želi koncern prilagoditi novim razmeram na avtomobilskem trgu z obsežnim znižanjem stroškov, poenostavitvijo modelne ponudbe in zmanjšanjem proizvodnih zmogljivosti. Po neuradnih informacijah bi lahko skupina poleg že napovedanih 50 tisoč ukinjenih delovnih mest odpustila še dodatnih 50 tisoč zaposlenih, posamezni nemški mediji pa omenjajo celo možnost zmanjšanja števila zaposlenih za do 120 tisoč ljudi oziroma približno petino celotne delovne sile. Volkswagen teh številk za zdaj ni potrdil.

Volkswagen želi manj modelov, manj zaposlenih in nižje stroške: cilj je spet postati dobičkonosen

Foto: Volkswagen

Blume poudarja, da težava ni v povpraševanju po Volkswagnovih avtomobilih. "Naši izdelki so zelo priljubljeni, vendar z njimi ne zaslužimo dovolj," je dejal za časnik Bild.

Po njegovih besedah mora koncern znižati stroške na vseh področjih poslovanja. V prihodnje želi Volkswagen povečati prodajo posameznih modelov, zato bo postopoma zmanjšal število različnih avtomobilov v ponudbi, hkrati pa namerava število različic in opreme pri preostalih modelih zmanjšati za kar 75 odstotkov.

Podobno strategijo je pred časom predstavil tudi Ford. Njegov izvršni direktor Jim Farley je ob ukinitvi modelov fiesta, focus in mondeo pojasnil, da avtomobilov niso prenehali izdelovati zaradi slabe prodaje, temveč zato, ker na njih niso ustvarjali dovolj dobička. Volkswagen se zdaj očitno sooča s podobno težavo – široka modelna ponudba in visoki proizvodni stroški zmanjšujejo dobičkonosnost, zato želi koncern več pozornosti nameniti modelom z višjimi maržami.

Foto: Volkswagen

Zaposleni, ki imajo veliko neposrednega vpliva, ostro protestirajo

Del strategije je tudi zmanjšanje letne proizvodne zmogljivosti na približno devet milijonov vozil, medtem ko je bilo Volkswagnovo proizvodno omrežje še pred pandemijo covida-19 načrtovano za okoli 12 milijonov avtomobilov letno. Čeprav so proizvodne zmogljivosti že zmanjšali za približno dva milijona vozil, bodo potrebni dodatni ukrepi predvsem v Evropi in na Kitajskem.

Uprava za zdaj uradno ni omenjala zapiranja tovarn, vendar nemški mediji kot potencialno ogrožene navajajo obrate v Zwickauu, Emdnu, Hannovru in Neckarsulmu. Koncern teh informacij ni potrdil.

Načrt je naletel na močan odpor predstavnikov zaposlenih. Ti so na seji nadzornega sveta opozorili, da vodstvo še vedno ni predstavilo dovolj konkretnih odgovorov o tem, katere tovarne in delovna mesta bodo prizadeti ukrepi zajeli. Sindikati zato zahtevajo več transparentnosti in nasprotujejo morebitnim zapiranjem proizvodnih obratov.

Med znamkami znotraj skupine se je po objavi načrta odzvala tudi Škoda. Pri češkem proizvajalcu so za Reuters poudarili, da napovedani ukrepi za zdaj nimajo neposrednega vpliva na njihovo poslovanje, saj njihove tovarne obratujejo s polno zmogljivostjo.