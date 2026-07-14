Kitajska, puščave, Kavkaz in tudi Slovenija: za maseratije 15 tisoč kilometrov do Modene

Iz Šanghaja do Modene po kopnem, tudi prek Slovenije. Maserati je ob 100-letnici svojega zaščitnega znaka pripravil 15 tisoč kilometrov dolgo promocijsko vožnjo, ki je povezala Kitajsko, Srednjo Azijo, Balkan in Italijo.

Maserati je v Modeni zaključil posebno promocijsko vožnjo, s katero je obeležil 100-letnico znamenitega zaščitnega znaka z Neptunovim trizobom. Karavana vozil je v dobrih dveh mesecih prevozila približno 15 tisoč kilometrov, potem ko se je 4. maja odpravila iz Šanghaja in po kopnem povezala Kitajsko z Italijo.

Foto: Maserati

Kje je vodila pot?

Pot je sledila nekdanjim trgovskim potem med Azijo in Evropo. Iz vzhodne Kitajske je karavana prečkala gorovje Qinling, koridor Hexi, puščavo Gobi in pokrajino Xinjiang, nato pa prek Kašgarja vstopila v Kirgizistan. Sledila je vožnja skozi Uzbekistan s postanki v Taškentu, Samarkandu in Buhari ter nadaljevanje skozi Turkmenistan do pristanišča Turkmenbaši. Vozila so Kaspijsko morje prečkala s trajektom do kazahstanskega Aktaua.

Pot se je nato nadaljevala prek Azerbajdžana, Gruzije in Turčije, kjer so obiskali med drugim Kapadokijo in Istanbul. Po Balkanu je karavana peljala skozi Bolgarijo, Bosno in Hercegovino ter Hrvaško, nato pa je v Italijo vstopila prek Slovenije. Po vožnji mimo Dolomitov je zadnji del poti vodil ob Gardskem jezeru do Modene, kjer domuje Maserati.

Po navedbah italijanskega proizvajalca je bila pot namenjena predvsem prikazu zmogljivosti njihovih avtomobilov na zelo različnih terenih in v različnih podnebnih razmerah – od puščavskih temperatur do visokogorskih prelazov. Na poti so sodelovali modeli granturismo, grancabrio in športni terenec grecale.

Skupno je karavana prevozila več kot 15 tisoč kilometrov, prečkala več kot deset držav in zelo raznolike pokrajine.