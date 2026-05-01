Podaljšan prvomajski konec tedna je kot nalašč za obisk hribov v sredogorju. Nižjeležeče planinske koče so ta čas - vsaj ob koncih tedna - že odprte, zaradi praznikov še kakšen dan več. Da se boste lažje odločili kam na pohodniški izlet, smo zbrali nekaj predlogov.

Podatke o odprtosti planinskih koč po Sloveniji najdete na spletni strani PZS in na družbenih omrežjih posameznih koč in planinskih društev.

Med najbolj obiskanimi kočami so ta čas tiste nad Tržičem. Dom pod Storžičem je v počitniškem tednu odprt vse sončne dni. Za prvi maj so obljubili odojka na žaru. Odprti bodo v nedeljo od 16. ure. Pred tremi tedni so v kuhinji potekala posodobitvena dela, tako da so zdaj še hitrejši. Vabijo tudi na druge planinske dobrote. Tudi koča na Dobrči je ta teden odprta od četrtka do nedelje do 16. ure. Še ena koča v lasti Planinskega društva Tržič, dom na Zelenici, pa je odprta celoten počitniški teden.

Četrta koča PD Tržič je v zadnjih mesecih doživela precej sprememb, torej dom na Kofcah. Novi oskrbnik doma, ki je z januarjem po več kot 25 letih zamenjal družino Vogelnik, se je poslovil že po treh mesecih. Za dva konca tedna je na Kofcah nato gostovala Janina Kuhna, od prejšnjega konca tedna pa ima dom novo ekipo. Ta se je na sončen vikend soočila z veliko gnečo, tako da so pohodniki na štruklje čakali tudi 50 minut. Štruklji so z vsemi spremembami na Kofcah ostali enaki, saj jih Vogelnikovi delajo v dolini. Je pa dom odprt celoten teden, nakar bo maja znova le ob koncih tedna. Nekaj minut hoje naprej je ob koncih tedna odprt taborniški dom na planini Šija, kjer vas prav tako pogostijo z izvrstno hrano.

Če se odpravljate na Kriško goro, velja opomniti, da je začasno zaprto zavetišče v Gozdu (menjava oskrbniške ekipe), torej na enem od izhodišč za vzpon, je pa ob koncih tedna in praznikih odprta koča na Kriški gori. Pod Storžičem, kjer je še nekaj snega, je do konca maja zaprt dom na Kališču, saj je ekipa za en mesec odšla na dopust. Podaljšani konec tedna imajo odprt tudi Valvasorjev dom pod Stolom. PD Radovljica medtem išče oskrbnika za poletno sezono za Roblekov dom na Begunjščici. Že od 25. aprila pa je vsak dan odprta koča na Golici. Kmalu na greben Karavank prihaja pravljica z narcisami.

Priljubljena prvomajska cilja sta tudi Krekova koča na Ratitovcu in koča na Blegošu. Od petka do nedelje je odprta tudi koča na Poreznu, kjer bodo imeli v soboto krajšo slovesnost ob pridobitvi defibrilatorja. S počitnic na Siciliji se je vrnil oskrbnik Orožnove koče na planini za Liscem, ki je tako kot celotno zimo odprta od četrtka do nedelje. Za vzpon od koče do Črne prsti je še potrebna zimska oprema. V Julijskih Alpah je večina koč, torej višjeležečih, še zaprta, sta pa vse dni v tednu odprta dom v Tamarju (za prvi maj bo pri njih gostoval Andrej Šifrer) in Blejska koča na Lipanci. Ob koncih tedna je odprta koča v Krnici, ki za praznik vabi z golažem in miškami. V koči pod Bogatinom so na začetku aprila zaključili z zimsko sezono in bo znova odprta junija. Ima pa Planinsko društvo Srednja vas odprto kočo na Uskovnici in kočo na Vojah. Odprt je dom na Komni.

V Kamniško-Savinjskih Alpah sta odprta Domžalski in Črnuški dom na Veliki planini, kjer bodo žafrani počasi odcveteli. Ti so tudi na Menini planini, kjer je dom odprt ob koncih tedna. Od četrtka do nedelje tretjega maja je odprta tudi začasna koča na Okrešlju. Od višjeležečih koč v tem delu Slovenije je od prvega do tretjega maja odprta Kamniška koča na Kamniškem sedlu, a nudi samo pijačo. Imajo še nekaj snega. PD Kamnik je na začetku meseca objavil razpis za oskrbnika Cojzove koče na Korskem sedlu, ki je odprt v poletni sezoni.

Nad Zgornjesavinjsko dolino in na Koroškem so odprti Mozirska koča na Golteh (vse dni v tednu), z novo oskrbniško ekipo dom na Peci (celoten počitniški teden) in dom na Smrekovcu (celoten počitniški teden), dom na Uršlji gori pa je že v minulem tednu začel s poletno sezono. Na Pohorju in Kozjaku so odprte vse koče, razen koče na Pesku.

V južni polovici Slovenije so odprte vse koče, torej od Posavskega hribovja do Polhograjskega in Trnovskega gozda, pa tudi na Dolenjskem, Notranjskem in na Krasu, ki so v tem času, ko so gozdovi tako lepo zeleni najlepši za obisk. Mihelčičev dom na Govejku ob Anjinih štrukljih zdaj ponuja še sladoled. Dom na Grmadi na Mali gori nad Ribnico, do katerega se v naši petkovi rubriki Nasvet za izlet na pohod podajamo naslednji teden, po kresovanju na prvi maj vabi na prvomajski golaž. Veselo je tudi na Krasu v koči na Trstelju in nad Rimskimi toplicami v koči na Kopitniku. Prvomajsko zabavo imajo tudi v domu na Boču. Pomladno-zimski je Snežnik, ta teden je tamkajšnje zavetišče odprto od četrtka do nedelje.