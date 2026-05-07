Četrtek, 7. 5. 2026, 12.39

Koča na Golici je stalno odprta od 24. aprila

Koča na Golici dobiva novo streho, narcise bodo kmalu zacvetele

Koča na Golici | Prekrivanje strehe na koči na Golici je v zaključni fazi. | Foto PD Jesenice

Planinska koča na Golici je od 24. aprila odprta vse dni v tednu. Je pa v teh dneh tam zelo živahno, saj koča dobiva novo streho, pri tem pa pomagajo številni prostovoljci. Medtem so prve narcise pokukale iz zemlje in bodo zacvetele sredi maja. "Golica dobiva novo streho. In hkrati se prebuja v novo pomlad," sporočajo iz Planinskega društva Jesenice.

Koča na Golici je stalno odprta od 24. aprila. | Foto: Matej Podgoršek Koča na Golici je stalno odprta od 24. aprila. Foto: Matej Podgoršek Planinsko društvo Jesenice je sredi aprila začelo z obnovo strehe na eni bolj priljubljenih planinskih koč pri nas, na koči na Golici. "To niso samo prostovoljci. To so junaki," so po desetih dneh del na strehi zapisali na Facebook profilu PD Jesenice. "Nejc na koči reže staro streho in jo z žičnico pošilja v dolino. Spodaj Bojan in Zdenka v neprestanem ritmu raztovarjata in natovarjata – materiala pa kar ne zmanjka! V ozadju pa ključni člen: oskrbnik Boštjan. On drži žičnico v pogonu in skrbi, da ekipa na strehi nikoli ni lačna ali žejna. Brez njega ta tempo ne bi bil mogoč." Tako je bilo konec aprila, odkar je koča obenem tudi stalno odprta za obiskovalce, torej vse dni v tednu.

Takole bo na pobočjih Male Golice v drugi polovici maja. | Foto: Matej Podgoršek Takole bo na pobočjih Male Golice v drugi polovici maja. Foto: Matej Podgoršek "Golica te dni pokaže dve zgodbi v eni. Na eni strani delo, trud in predanost. Na drugi strani narava, ki se prebuja," pa so s PD Jesenice sporočili ta teden. "Streha dobiva novo podobo. Delo se preveša v zaključne faze, vsak dan prinese vidne rezultate. Kar je bilo še pred kratkim razkrito, danes že stoji trdno in urejeno." Medtem ko spodaj v Plaškem in Javorniškem rovtu ter na Planini pod Golico narcise že cvetijo, se mnogo sprašujejo, kdaj bodo tudi na samih pobočjih Golice. Takole sporočajo: "In medtem … prve narcise. Tiho, skoraj neopazno so pokukale iz zemlje. Majhne, bele, nežne – a hkrati neustavljive." Še nekaj dni in greben Golice bo torej dobil belo podobo. Največ narcis oziroma ključavnic je med sedlom Suha in kočo na Golici, torej na vršnem pobočju Male Golice in Krvavke. 

Ključavnice na Mali Golici | Foto: Matej Podgoršek Ključavnice na Mali Golici Foto: Matej Podgoršek Za vzpon do koče na Golici (1.582 metrov) je najbolj priljubljeno izhodišče na Planini pod Golico (manj kot ura in pol do koče, 600 višinskih metrov). Precej manj oblegana pot pa je od doma Pristava v Javorniškem Rovtu (dve uri in 620 višinskih metrov), ki je tako v času cvetenja narcis še boljša izbira. Pa pravzaprav po tej proti najprej pridemo do sedla Suha in do pobočij Male Golice (1.646 metrov) in Krvavke, kjer je torej največ narcis.

Poglejte, kako je videti vzpon iz Javorniškega Rovta na Golico (posnetki so od lani):

